ChatGpt di nuovo disponibile in Italia. 'Più accurata ed empatica dei medici'

" ChatGpt è di nuovo disponibile per gli utenti in Italia . Siamo entusiasti di accoglierli di nuovo e rimaniamo impegnati a proteggere la loro privacy. Abbiamo incontrato o chiarito le questioni sollevate dal Garante": lo ha spiegato un portavoce dell'azienda in una comunicazione ufficiale.

Intanto arriva dall’università californiana di San Diego un nuovo studio pronto a creare nuovamente dibattito non solo sulle Intelligenze Artificiali, ma anche sul tema sanità: di 195 domande fatte da pazienti all’interno di un forum, ChatGpt si è dimostrata più accurata del 79% nelle risposte, rispetto a quelle dei medici in carne e ossa. Le risposte sono state fatte valutare da un team di medici e operatori sanitari, ignari di chi (o cosa) avesse risposto, che hanno giudicato le risposte del chatbot non solo migliori e di maggiore qualità, ma anche per il 45% dei casi più empatiche (contro appena il 4,6% nel caso di medici umani).

Sono sempre più in crescita – in particolare nel post pandemia – i forum e i siti nei quali le persone si rivolgono a medici professionisti, che mettono a disposizione il proprio tempo anche online per diagnosticare patologie, ma molto spesso solo per rassicurare. Tra sanità pubblica intasata, che richiede spesso mesi per un consulto, medici di base sommersi di lavoro e risposte spesso fuori fuoco restituite dai motori di ricerca, questi risultati derivanti dallo studio dimostrano, secondo gli autori, le grandi potenzialità in questo campo dei chatbot, che hanno raggiunto un livello qualitativo molto alto. "Il nostro studio ha contrapposto ChatGpt ai medici ma la soluzione non è quella di eliminare del tutto il medico - ha detto Adam Poliak, uno dei coautori dello studio - ma piuttosto dimostra che la migliore assistenza è quella di un medico che sfrutti nel lavoro ChatGpt ".