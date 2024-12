Chi ha vinto Ballando con le Stelle? La classifica finale

Ad alzare la coppa della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Un trionfo per la showgirl, che si è distinta sin da subito per un livello altissimo, mantenuto nel corso delle dodici settimane e per un carisma travolgente. Con la coppia, trionfa anche l'amore, nato proprio dietro le quinte del programma di Rai1. "L'amore mi ha sempre messo in agitazione, con lui mi sento al sicuro" aveva raccontato Guaccero, che ha concluso un percorso segnato da una crescita costante. Annunciata per lei anche una nuova avventura professionale: la conduzione di "Dalla Strada al Palco", insieme a Nek.





LE ALTRE POSIZIONI

Una vittoria conquistata dopo lo "scontro" nel ring finale con la coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Un secondo posto sudato per la nuotatrice azzurra, che ha affrontato un percorso difficile con il suo ex maestro Angelo Madonia, poi sostituito da Samuel Peron, cambiato a sua volta dopo un infortunio.ha spiegato la campionessa, che ha comunque alzato la coppa. Terza posizione per iFederica Nargi e Claudio Favilla, tra gli altri favoriti di questa edizione. "ha detto Nargi, ringraziando tutti, commossa. Seguono le altre tre coppie finaliste: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto.





ASSENTE MARIOTTO

Un'edizione giunta al termine senza uno dei protagonisti, Guillermo Mariotto, chiamato a giudicare i concorrenti insieme a Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. A dare l'annuncio della sua assenza, dopo due settimane di polemiche, è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha parlato di un certificato medico che spiega che lo stilista si è fatto male ad un ginocchio, compromettendo anche i legamenti, motivo per cui Mariotto non è riuscito a rientrare da un impegno lavorativo a Riad. Ma non è stato l'unico colpo di scena della puntata. Tra gli ospiti d'onore i Negramaro, Fiorella Mannoia, Lillo e Gigi Buffon.