Chiara Ferragni, co conduttrice dell'ultima serata, la lotta delle donne nel suo abito di scena

In Abito scuro il debutto della Co-conduttrice dell'ultima serata del Festival di Sanremo Chiara Ferragni che torna sul palco dell'Ariston con un abito peplo blu elettrico, con il corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo. Poi scherza: "E' stato rilassantissimo seguire il festival da casa, maschera, pigiama e divano, ma mi sono divertita talmente martedì che non vedevo l'ora di tornare", dice sorridendo guardando il marito Fedez, che commosso, applaude in prima fila.





L'abito

Un busto dorato, sopra il quale è scolpito un grosso lucchetto, e il corpo avvolto in un imponente drappo blu. Chiara Ferragni ha voluto portare sul palco dell'Ariston la donna madre e guerriera. Lo ha spiegato con un post su Instagram, in cui sottolinea di "Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiapparelli". Chiara Ferragni prosegue con "La durezza dell'armatura oro scolpita sui seni rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello" si legge ancora nel testo postato dall'influencer "Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d'oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!".