Chiusura forzata del Groucho Club di Londra. Dopo 39 anni calano le saracinesche nel locale delle celebrità

A un passo dallo spegnere 40 candeline il Groucho Club, tra i più famosi del mondo, è stato chiuso su richiesta di Scotland Yard a causa di un "recente reato grave" avvenuto all'interno del locale e rischia di non riaprire più. Ma cosa è successo?

BOCCHE CUCITE E SPECULAZIONI

Non è dato sapere cosa sia avvenuto all’interno del locale, considerato il ritrovo di vip e star della musica e dello spettacolo. Le autorità del quartiere di Westminster hanno annunciato la sospensione della licenza dopo una richiesta arrivata da Scotland Yard senza comunque precisare cosa sia avvenuto nel club e qual è la natura del reato grave, in quanto le indagini sul fatto sono in corso. Tuttavia i tabloid britannici non hanno mancato di sottolineare l’identità anticonformista del Groucho: aperto nel 1985 come alternativa informale rispetto ai gentleman club riservati agli uomini, è stato a lungo il ritrovo segreto dove ricchi e famosi si dedicavano a "leggendari atti di dissolutezza", come si legge sul Sun, all'insegna di sesso, droga e alcol.

LA LUNGA LISTA DI VIP AMMESSI

Nel locale di Soho, dove fino a questo repentino provvedimento di chiusura arrivavano una cinquantina di richieste di ammissioni, sono passate tantissime celebrità. Fra i suoi soci il Groucho ha annoverato Cara Delavigne, Lily Allen, Ariana Grande, Rachel Weisz e Noel Gallagher, mentre Kate Moss e George Michael in passato ne animavano le serate e perfino l'ex presidente Usa Bill Clinton è ricordato come uno degli ospiti. Il club prende il nome dalla famosa battuta del celebre attore e comico Groucho Marx: “Per favore accettate le mie dimissioni. Non voglio appartenere a un club che accetti come soci persone come me”. Il locale potrebbe non doversi preoccupare più di vagliare le nuove candidature se sarà condannato a non riaprire.