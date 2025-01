Cinema, Capodanno 2025: Diamanti di Ferzan Ozpetek conquista il box office. Sonic 3 apre al primo posto

Capodanno al cinema. Dopo i festeggiamenti del veglione e il pranzo del primo gennaio, è tradizione che gli italiani vadano al cinema nel pomeriggio della prima giornata dell’anno. Ieri infatti si sono raccolti nel complesso 5.4 milioni di euro, con un incremento del 57% rispetto a sette giorni fa.

Se si confrontano i numeri di ieri con quelli del 2024, gli incassi crescono dell’8%, mentre rispetto al 2023, il 1 gennaio 2025 fa segnare un +36,5%. Rimangono lontani, invece, i numeri rispetto ai Capodanno pre pandemia con l’inarrivabile 2020 trainato da “Tolo Tolo” di Checco Zalone (che apriva con la cifra gigantesca di 8,3 milioni di euro) con un totale di 11,7 milioni.





VINCE SONIC 3

Come quasi sempre accade durante i giorni di festa, a primeggiare nella top ten degli incassi del 1 gennaio 2025, ci sono i cosiddetti film family, ossia quelli in grado di portare i bambini nelle sale assieme agli altri componenti della famiglia. Non a caso trionfa l’esordio di “Sonic 3” (che aveva già regalato una buona performance in USA) con 1,3 milioni di euro. Il terzo capitolo del brand tratto dal celebre videogioco, vanta il ritorno dell’attore Jim Carrey. La trama vede Sonic, Knuckles e Tails impegnati a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima.

Seconda posizione in classifica per il campione delle feste, “Mufasa: Il Re Leone”, che aggiunge altri 935 mila euro arrivando così a 15,6 milioni.





TRIONFO DI OZPETEK AL BOTTEGHINO

Un terzo posto che vale come un primo. Continua infatti l’ottimo andamento di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek che conquista la posizione numero tre ieri ma superando tutti gli altri film italiani e arrivando a conquistare 7,1 milioni di euro totali. Una sfida vinta quella del regista turco che ha radunato ben 18 attrici confezionando un prodotto in grado di attirare il grande pubblico. Tiene bene anche la commedia di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni, “Io e te dobbiamo parlare”, che aggiunge altri 587 mila euro arrivando così a 7 milioni totali. Non sembra essere decollato più di tanto invece il film con Christian De Sica e Lillo “Cortina Express” che ieri si è fermato al settimo posto con un totale complessivo di 3,4 milioni.





Ecco la classifica di ieri con tutti i principali film al botteghino:





Sonic 3 – 1.229.151 euro, tot. 1.388.977

Mufasa: Il re leone – 935.910 euro, tot. 15.654.995

Diamanti – 660.408 euro, tot. 7.194.539

Io e te dobbiamo parlare – 587.502 euro, tot. 7.075.031

Nosferatu – 476.166 euro, tot. 572.678

Maria – 300.487 euro, tot. 363.859

Cortina Express – 284.447 euro, tot. 3.479.727

Conclave – 200.338 euro, tot. 3.298.423

Oceania 2 – 189.703 euro, tot. 19.650.070

Dove osano le cicogne – 183.734 euro, tot. 298.666