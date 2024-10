Cinema, Emilia Perez: ecco il film che punta all’Oscar 2025. Riuscirà nella rivoluzione?

Si parla, si canta, si balla e si spara. Si muore, si rinasce, si piange e si ride. Tutto questo è Emilia Perez, il nuovo film di Jacques Audiard che ha sbancato alla 77esima edizione del Festival di Cannes, portandosi a casa il Premio della giuria e quello per la migliore interpretazione femminile, attribuito contemporaneamente a Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez e Adriana Paz. Tutte loro si sono aggiudicate la statuetta, spartendosi una fetta del riconoscimento. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 8 gennaio 2025 ma nel frattempo, gli spettatori della Festa del cinema, ne hanno già potuto gustare la bellezza.





EMILIA PEREZ, LA TRAMA

Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un'offerta del tutto inaspettata. Verrà chiamata ad aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la sua vita e quella di altre persone.





UNA PERFETTA AMALGAMA DI GENERI

Dentro la Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione che si chiama Best Of (dove vengono presentati alla stampa e al pubblico alcuni dei migliori titoli dell’anno) ha fatto la sua apparizione anche “Emilia Perez”. Un ciclone improvviso che ha colto tutti di sorpresa. Un gioco di ingegno dove si vede chiaramente la grande abilità di Jacques Audiard, regista 72enne che ha già vinto tanto ma che non sembra aver perso smalto, anzi. Con questa pellicola crea una perfetta amalgama di generi, diversi tra loro ma che con maestria riescono a coesistere brillantemente. La sensazione è che sia stato creato un nuovo linguaggio, in grado di tenere insieme il musical, che esplode in modo naturale nel corso del film, con la commedia, il gangster movie sul narcotraffico e il dramma, senza perdere di vista anche la tematica LGBTQ+. Tutti questi generi riescono ad essere perfettamente credibili, sia nella forma che nella sostanza, senza pestarsi i piedi a vicenda. Anzi, probabilmente riescono addirittura a valorizzarsi. Un film che, esattamente come avviene ad uno dei protagonisti, cambia pelle sotto i nostri occhi, reinventandosi costantemente e aprendo a scenari sempre inediti. Emilia Perez è anche una riflessione sulla voce e su come essa riesca quasi ad avere un ruolo identitario. Come fosse un tratto distintivo da cui non si può scappare, pur cambiando pelle e corpo. Tra le maglie del racconto, si cela anche una lettura squisitamente politica, sia sulla società in senso lato, che sul ruolo della donna nello scenario contemporaneo. Il cinema, sempre più spesso, ha messo al centro la sfumatura rosa, intercettando sempre di più gli umori attuali.





EMILIA PEREZ FARÀ LA STORIA?

Ciò che è accaduto a Cannes, con la vittoria ad ex equo di tutte e quattro le attrici di Emilia Perez, appare sostanzialmente come una rivoluzione mancata. Si, perchè si sarebbe potuto tranquillamente assegnare solamente a Karla Sofia Gascon il premio come miglior attrice che, con buona pace delle colleghe, non solo merita da sola la statuetta ma soprattutto avrebbe offerto un portato storico al riconoscimento. Ci saremmo trovati davanti alla prima attrice trasgender a ricevere un premio a Cannes e avrebbe sicuramente aperto un dibattito proficuo e interessante. Chissà se gli Oscar saranno più coraggiosi? Il film di Audiard ad oggi, stando ad alcuni articoli, sarebbe tra i favoriti per la vittoria del miglior film dell'edizione del 2025. A questo punto non è così strano pensare che anche la Gascon possa ambire al premio per la miglior attrice. Non sarebbe male e soprattutto, se questo si dovesse verificare, ci si troverebbe davanti alla prima statuetta importante per un titolo prodotto da Netflix. Riuscirà nell’impresa?

Ad ogni modo la pellicola uscirà nelle sale italiane grazie a Lucky Red il prossimo 8 gennaio 2025.