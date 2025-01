Cinema, podio tutto italiano al box office con Angelo Duro che incassa più del suo primo weekend

Il cinema italiano ha alzato la testa e continua a mostrare i muscoli al box office.

Durante l’ultimo fine settimana, quello dal 16 al 19 gennaio 2025, il podio della top ten dei maggiori incassi nel nostro paese è tutto italiano.

Al primo posto si conferma Angelo Duro che incassa anche più del suo weekend d'esordio, mentre “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, nonostante sia nelle sale da un mese, continua a viaggiare su livelli altissimi.

Apre molto bene anche “L’abbaglio” di Roberto Andò che, con la formula vincente che aveva già testato nel suo “La stranezza”, si porta a casa il secondo miglior risultato del fine settimana.





ANGELO DURO ILLUMINA IL BOX OFFICE

In attesa di Checco Zalone, che stando alle varie indiscrezioni potrebbe tornare nei cinema tra un anno, il regista Gennaro Nunziante sembra aver trovato un comico in grado di incassare tanto.

Non siamo ovviamente sui livelli dell’attore pugliese, ma Angelo Duro si difende bene e riesce nell’impresa di fare meglio anche del suo esordio di sette giorni fa.

“Io sono la fine del mondo” ottiene altri due milioni e mezzo e si porta a un totale complessivo di quasi 6 milioni di euro.

Un successo ancora più sbalorditivo se si considera che il film non ha avuto una forte campagna pubblicitaria e che sembra giovare molto sul passaparola.

La trama vede Angelo, un autista di NCC specializzato nel portare a casa adolescenti ubriachi, che improvvisamente viene contattato dalla sorella che vive a Palermo, la quale gli chiede di occuparsi dei loro genitori anziani, Franco e Rita.

Angelo e i genitori non hanno più alcun rapporto da anni poiché si detestano a vicenda, ma egli decide di accettare l'incarico perché costretto ad attendere circa un mese per la riparazione della sua macchina, necessaria per il suo lavoro.





L’ITALIA SUL PODIO

Ottimo esordio per “L’abbaglio” di Roberto Andò che ottiene il secondo gradino più alto del podio con oltre un milione di euro.

La pellicola con Toni Servillo e Ficarra e Picone ha fatto meglio dell’esordio del precedente film che li vedeva coinvolti, “La stranezza” che nel 2022 chiuse la sua corsa a 5,7 milioni di euro. Per capire quale sarà l’andamento del nuovo film bisognerà capire come si comporterà nel corso dei prossimi giorni.

La partenza però è veramente notevole.

Clamoroso “Diamanti” di Ferzan Ozpetek che dopo un mese è ancora tra i primi titoli della classifica e supera i 14 milioni totali. Un successo incredibile e totalmente inaspettato che non sembra volersi fermare.

Non è da escludere che il film possa chiudere la sua corsa tra i 15 e i 16 milioni.





GLI ALTRI TITOLI IN CLASSIFICA

Nella parte più bassa della top ten degli incassi in Italia nell’ultimo fine settimana, si nota la buonissima tenuta di “Emilia Perez” che raggiunge un risultato complessivo di quasi un milione e mezzo di euro.

Il film, che si prepara a fare incetta di nomination agli Oscar 2025, è il più grande incasso nel nostro paese per il regista Jacques Audiard che ha sicuramente giovato dei premi vinti finora tra Cannes e Golden Globe.

Se la campagna Oscar dovesse andare particolarmente bene, è scontato che la pellicola possa avere un'ulteriore impennata.

Non si arrende neanche “Nosferatu” che dopo venti giorni nelle sale ha raggiunto quasi i 5 milioni di euro, un risultato che potrebbe anche superare alla fine della settimana.

Delude invece l’esordio di “Wolf Man” che apre al decimo posto della classifica con soli 267 mila euro.





EGEMONIA DISNEY

Sul versante globale si segnala l'incredibile risultato raggiunto da “Oceania 2” della Disney che ha finalmente superato la soglia del miliardo di dollari.

Nello specifico il cartoon raggiunge 445 milioni di dollari sul suolo americano e 567 sui mercati internazionali, arrivando così a $1,012,230,932 complessivi.

La casa di topolino regna incontrastata dal momento che nel corso del 2024 è l'unica ad avere ben tre titoli in grado di superare la soglia psicologica del miliardo di dollari.

Stiamo parlando, oltre a “Oceania 2”, di “Inside Out 2” (1,7 miliardi) e “Deadpool & Wolverine” (1,3 miliardi).