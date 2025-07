Classifiche 2019, primo semestre, dominano Ultimo e Mahmood

"Colpa delle favole" di Ultimo è l'album più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2019. A certificarlo è la FIMI/GfK, che ha pubblicato le classifiche semestrali di vendita di album, singoli, vinili e compilation. Il giovane artista romano non solo domina la classifica degli album più venduti, ma è presente altre due volte nelle prime dieci posizioni della chart, con "Peter Pan" alla quinta posizione e "Pianeti" alla nona.

Anche quest’anno la classifica Album Top of the Music, che al secondo posto vede "Paranoia Airlines" di Fedez e al terzo "Start" di Ligabue, presenta una top ten multi-genere, di cui 8 titoli sui primi 10 sono di artisti italiani: si tratta della presenza locale più alta degli ultimi anni dopo le nove posizioni registrate nel 2018.