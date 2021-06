Climate Clock ora è anche a Roma. L’orologio misura il tempo che resta alla Terra per prevenire la catastrofe climatica

Sei anni e sette mesi è il tempo che rimane per combattere il riscaldamento globale. il tempo utile indicato dal primo Climate Clock italiano per adottare comportamenti e interventi che limitino a 1,5° gradi l’aumento della temperatura media del pianeta. Dipenderà dalle misure e dalle iniziative che intraprenderà il nostro Paese ma anche da quali e quante iniziative analoghe saranno intraprese a livello globale. L’orologio è stato installato, oggi in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra domani, sulla facciata del palazzo del Ministero della Transizione Ecologica, in Via Cristoforo Colombo a Roma, alla presenza del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e dell’Ad del Gse rinnovabili Roberto Moneta.

CINGOLANI, E’ IL TEMPO CHE ABBIAMO PER AGIRE

“Nei prossimi mesi ci attendono sfide fondamentali, dal G20 Ambiente, clima ed energia fino alla Cop26 sul clima a Glasgow, passando per la Youth4Climate e la PreCop che ospiteremo nel nostro Paese”, ha dichiarato il ministro Cingolani. “L’orologio del clima che inauguriamo sulla facciata del Mite da oggi dialoga in contemporanea con quello già installato anche a Glasgow. Il tempo che questi orologi indicano è il tempo che abbiamo per agire. Un tempo che possiamo invertire. La transizione ecologica è lo strumento principale per spostare queste lancette e liberarci dalla spada di Damocle dei rischi a cui ci espongono i cambiamenti climatici. L’ora che segna è l’ora della volontà”.