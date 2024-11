Coachella 2025, annunciata in anticipo la scaletta degli ospiti

Il Festival della musica internazionale più famoso d’America torna anche quest’anno con ospiti eccezionali come Lady Gaga, Post Malone, Green Day e Travis Scott. Con due mesi di anticipo rispetto al solito, è stata annunciata la line up per l’edizione 2025 del Coachella.

Le voci girano da settimane ma solo da poche ore sono stati svelati tutti gli artisti che si alterneranno su uno dei palchi più prestigiosi d’America. I nomi sono tanti, ci saranno presenze importanti come Charli XCX, FKA twigs Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Kraftwerk, Mustard, Tyla, Japanese Breakfast, Arca, Gel e molti altri. Una scaletta che quindi mescola generi diversi, dal pop al rock, all’elettronica e a tantissimi altri generi.

QUANDO E DOVE CI SARÀ IL COACHELLA?

La maratona musicale americana, come ogni anno, si terrà presso l'Empire Polo Club di Indio, in California. Il programma prevede l’alternarsi degli artisti nei due weekend di aprile secondo la solita formula: il primo gruppo di artisti sarà presente l’11 e il 18, il secondo nelle giornate del 12 e del 19, il terzo il 13 e il 20. Lady Gaga sarà l’headliner dell’11 e del 18 aprile.

IL COACHELLA: COS’È

Non c’è festival musicale più atteso del Coachella, ma per capire davvero di cosa si tratta bisogna partire dal nome, infatti il nome completo è “Coachella Valley Music and Arts Festival”, una manifestazione che si tiene tutti gli anni dal 1999 nella Coachella Valley, nel deserto del Colorado.

In tutti questi anni si sono esibiti numerosi performer, prevalentemente artisti e musicisti, che spaziano dal genere pop al rock, alla musica elettronica. In realtà non si tratta di una semplice manifestazione musicale ma un luogo che ingloba l’arte in generale, infatti vengono esposte moltissime istallazioni artistiche e scultoree. Molte di queste opere sono interattive, per questo vengono posizionate in modo strategico attorno ai prati dell’Empire Polo Club e in tutti i luoghi in cui i partecipanti si trovano a passeggiare.

Anche la moda è un elemento molto importante, infatti, negli ultimi anni il Coachella è diventato l’occasione per lanciare nuovi stili e tendenze.