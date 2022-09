Code di ore a Edimburgo per l'ultimo omaggio alla Regina Elisabetta, stasera il trasferimento a Londra

CODE INTERMINABILI A EDIMBURGO

C’è chi ha fatto sette ore di coda per passare per pochi secondi al fianco del feretro della Regina Elisabetta e rendere così omaggio alla sovrana. E oggi la lunghezza della fila sta ulteriormente aumentando. Il centro di Edimburgo, solitamente animato dai turisti, è invaso dai sudditi che vogliono salutare per l’ultima volta la Regina. Disciplinatamente e silenziosamente occupano il Royal Mile, la strada principale che va dal castello alla residenza reale di Holyrood, ma anche le strade limitrofe, fino alla cattedrale di St. Giles, dove è allestita la camera ardente. “L’enorme quantità di persone che si recano a Edimburgo oggi indica che ci saranno molte decine – forse anche centinaia – di migliaia di persone che vorranno rendere omaggio alla defunta regina”, ha detto Lord Ian Duncan, vicepresidente della Camera dei Lord che è anche barone Duncan di Springbank. Attesa molta gente anche sulla strada che dal centro porta all’aeroporto di Edimburgo, dove il corpo della sovrana verrà trasportato con un carro funebre.





IL RITORNO A BUCKINGHAM PALACE

Nella notte il Re Carlo III e i suoi fratelli hanno vegliato il feretro della madre, alternandosi al fianco del cadavere della sovrana. La camera ardente resterà aperta fino al tardo pomeriggio, quando il feretro della sovrana verrà trasferito a Londra. La accompagnerà l’adorata figlia Anna. Il viaggio verrà effettuato a bordo di un aereo militare. L’atterraggio è previsto alle ore 19.55 italiane alla RAF Northolt. Elisabetta stasera tornerà a Buckingham Palace. In attesa di accogliere la bara, a palazzo ci saranno re Carlo III e la regina consorte Camilla, nel frattempo tornati dall’Irlanda del Nord dove oggi parteciperanno a una commemorazione per la Regina a Belfast. Per il ritorno a Londra della Regina è stato preparato anche un corteo militare per il quale nelle prime ore di stamattina hanno fatto le prove migliaia di uomini delle Royal Guards e di altri reparti d'onore.