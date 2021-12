Coez su RTL 102.5 presenta l’album “Volare”. E intanto “Come nelle canzoni” è Disco d’Oro

Galeotto il claim “Volare è già il tuo disco preferito”, ad ascoltarlo ti fa “Volare” e il pezzo ''Come nelle canzoni'' è certificato Disco d’Oro. Il brano è il più passato dalle radio “Come da noi su RTL 102.5” dice Paola Di Benedetto e Coez ammette “E’ in assoluto, tra i miei pezzi, il più passato sulle radio”. Perché “Volare”, “Che significato ha?” chiede Matteo Campese e il cantautore romano spiega “Questa per me è la parola più evocativa, che torna nelle canzoni del disco, è un titolo importante”. Campese continua “Una bella responsabilità” e Coez in tutta la sua romanità risponde “Sì, e me l’accollo questa responsabilità”. Si definisce un ibrido, tra Indie e rap, ma più di tutto si dice un ricercatore, in questo lavoro ha provato a tornare al suo vecchio mondo, il rap. “Non solo per i fan, anche per me stesso”.

NEL DISCO COLLABORAZIONI E FEATURING

Sono tutti rap, da Guè a Salmo a Massimo Pericolo. E c’è Neffa. Coez racconta che non si conoscevano con Neffa, poi dopo la collaborazione per “Aggio perzo ‘o suonno” aggiunge “Ci siamo trovati molto bene”. Questo disco è pieno di collaborazioni e il cantante spiega “Prima ho scritto le canzoni, poi ho contattato l’artista che ci vedevo meglio”. Nell’album c’è una traccia che proprio non poteva mancare? Per Coez è “Occhi rossi” perché è il pezzo che voleva scrivere da un po' di tempo.