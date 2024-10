Colapesce: "Con Dimartino solo una pausa, nessun divorzio"

La smentita di Colapesce

Colapesce Dimartino, quattro anni di successi

Non un divorzio, né tantomeno una separazione definitiva, ma soltanto una pausa. Attraverso un post pubblicato su Instagramha smentito le voci in merito ad una p resunta fine del sodalizio artistico con Dimartino "Da ieri sono usciti decine di articoli con titoli catastrofisti (puro clickbait) con la notizia che Colapesce Dimartino si separano perché 'vogliamo ricominciare a vivere'", ha scritto Colapesce. Dopo aver precisato che "abbiamo vissuto benissimo in questi anni, anche grazie a voi", ecco la spiegazione: "Ho semplicemente dichiarato, ma lo diciamo da mesi, che dopo queste ultime date ci prenderemo una pausa. Non ci fermiamo da 4 anni e credo sia fisiologico, naturale e responsabile (anche utile per tornare a scrivere belle canzoni insieme)". Insomma, solo una pausa, più che normale, dopo un intenso percorso professionale vissuto negli ultimi anni. Colapesce ha escluso anche ogni ipotesi o dubbio in merito a frizioni tra le parti: "Nessuno ha litigato e nessuno ha divorziato". Infine, la riflessione, non senza amarezza, rispetto al suo nuovo progetto: "Sono molto dispiaciuto se certi titoli a effetto oscurino la colonna sonora di 'Iddu' (il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, ndr) a cui ho lavorato mesi e che esce domani (oggi, ndr) e che spero vi piaccia. Confido nella vostra intelligenza".Il duo Colapesce Dimartino è nato nel 2020, grazie alla collaborazione artistica tra i cantautori siciliani Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, ossia Dimartino. Nel 2021 l'esordio sul palco del Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima, che da subito si è trasformata in una hit (nella kermesse si è classificata al quarto posto e ha vinto il premio della Sala Stampa Radio TV-Web Lucio Dalla). Due anni dopo nuovo successo sanremese, grazie alla canzone Splash: decimo posto nella gara e Premio della Critica Mia Martini e della Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla.