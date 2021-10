Coldplay a RTL102.5: “L’Italia è come il paradiso”

I Coldplay sono stai intervistati oggi in esclusiva su RTL 102.5 da Nicoletta e Cecilia durante Password. Chris Martin e Jonny Buckland hanno presentato il nuovo album della band “Music Of The Spheres”.

Anticipato dal singolo Higher Power (oro in Italia, per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana) e dalla collaborazione con le superstar coreane BTS in ‘My Universe’, “Music Of The Spheres ‘ è il nono album della band inglese.

L’amore in Music Of The Spheres

Una delle tematiche del disco è l’amore, un amore che, spiega Chris Martin, è inteso in senso molto ampio:

“C’è un sacco di amore romantico ma anche amore per tutti gli esseri viventi e per tutte le cose e il cercare di capire che in tutte le persone e in tutte le parti della natura c’è qualcosa da amare. Se cerchi di vedere il mondo in questo modo la tua vita sarà più felice”.

A proposito di “Music Of The Spheres” e dello spazio, elemento al centro di tutto l’album, i Coldplay spiegano che nel disco c’è il concetto di alieno, sì, ma non inteso come extraterrestre: “Gli alieni in questo disco sono un tipo diverso di alieni, l’album parla di non avere paura delle persone che sono diverse da te. Parlando di altre forme di vita nell’universo, invece, siamo aperti a credere a tutto. L’universo è enorme , le possibilità sono sterminate”.

Il featuring con i BTS e la cultura coreana

Tra le collaborazioni presenti sull’album c’è quella con Selena Gomez in 'Let Somebody Go' e quella con le superstar coreane BTS in ‘My Universe’. I Coldplay hanno raccontato a RTL 102.5 come è nato il featuring con gli idoli asiatici e cosa pensano dell’interesse di tutto il mondo per la Corea.

“Ci è arrivata voce che i BTS volevano che scrivessimo una canzone per loro. In realtà non siamo sicuri sia vero, potrebbe non esserlo ma c’era questa idea” – spiegano – “Alla fine la canzone è arrivata, gli abbiamo chiesto se volessero fare un pezzo con noi. Hanno risposto di sì ed è stato semplice, è stata una collaborazione molto naturale ed è stato molto divertente per noi”.

“Il fatto che il resto del mondo stia abbracciando così tanto la cultura coreana ma anche quella giapponese, per me mostra un bellissimo avvicinamento verso il termine ‘One world’, un solo mondo” – aggiunge Chris Martin – “Il K pop ora è sulla cresta dell’onda e quando stanno così le cose tendi ad avere dei livelli pazzeschi di ispirazione e le idee che hanno sono super cool, è tutto molto semplice”.

Il tour dei Coldplay

Proprio ieri i Coldplay hanno annunciato il tour mondiale che, a sorpresa, non prevede l’Italia. Chris e Jonny, però, ci tengono a rassicurare i fan italiani e ad RTL 102.5 rivelano che in futuro ci saranno sorprese:

“L’Italia non fa parte del tour… per il momento. Per noi l’Italia è un paese fondamentale ma dobbiamo fare le cose poco per volta. Ovviamente saremo lì appena sarà possibile, per noi è come essere in paradiso!” e ai fan italiani dicono “Grazie per permetterci di fare il nostro lavoro, di ospitarci nella vostra incredibile nazione, di essere una delle platee più belle di tutto l’universo e speriamo di potervi vedere di persona al più presto. Promettiamo che verremo in Italia”.

Dopo l’ultimo tour i Coldplay avevano annunciato che avrebbero interrotto l’attività live fino a quando non sarebbe diventato green e sostenibile realizzare spettacoli a impatto zero. Per il tour in supporto a Music Of The Spheres, spiegano, non sono riusciti ancora a realizzare l’obiettivo al 100% ma sono sulla buona strada.

“Abbiamo chiesto a degli esperti di fare molte ricerche sull’argomento negli ultimi due anni. Il nostro prossimo tour sarà probabilmente il 50 % più sostenibile rispetto all' ultimo ma continueremo a studiare per far crescere questa percentuale”.

E sul loro essere sempre impegnati in cause benefiche concludono: “Abbiamo sempre cercato di supportare le cose che ci stanno a cuore, questo indipendentemente dal fatto di essere in una band. Lo avremmo fatto anche se fossimo stati dei contabili”.