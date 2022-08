Coldplay: "Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025”. Nessuno se lo aspettava, o forse no

Coldplay, che cosa sta succedendo? Qualche giorno fa il frontman della band inglese, Chris Martin, è stato molto chiaro nel rilasciare alcune dichiarazioni: pare che la storia dei Coldplay stia giungendo al capolinea, o quasi.





FACCIAMO UN PASSO INDIETRO

Facciamo un passo indietro ripercorrendo quella che, al momento, è una delle carriere più apprezzate dal pubblico contemporaneo mondiale.

I Coldplay sono nati nel 1997, in Inghilterra, ma il loro esordio è avvenuto nel 2000 con il loro primo album “Parachutes”, divenuto celebre grazie alla canzone “Yellow”, tra i primi posti in moltissime classifiche di quell’anno. Nel 2002 hanno pubblicato il secondo album “A Rush Of Blood To The Head” che ha vinto il premio di “miglior album dell’anno”. È stato probabilmente in quel momento che la carriera dei Coldplay ha avuto una svolta perché hanno cominciato a diventare celebri in tutto il mondo. Nel 2005 hanno pubblicato “X&Y”, nel 2008 “Viva la vida or Death and All His Friends” e nel 2011 il loro quinto album “Mylo Xyloto” è entrato nelle top ten di oltre 30 Paesi vendendo più di 8 milioni di copie. Nel 2014 è uscito “Ghost Stories”, seguito da “A Head Full Of Dreams" nel 2015, uno degli album probabilmente più apprezzati dal pubblico della band. Al suo interno, infatti, moltissime le collaborazioni, tra cui Beyoncé, Tove Lo e Noel Gallagher. Nel 2019 i Coldplay hanno pubblicato “Everyday Life” e, per la sua promozione, sono stati appesi alcuni poster in bianco e nero ritraenti il gruppo e la data 22 novembre 1919 in alcune città del mondo, tra cui Berlino, Sidney, Madrid e Hong Kong. Infine, nel 2021, i Coldplay hanno pubblicato il loro nono album “Music of The Spheres”, di cui il brano “My Universe” in collaborazione con la band sudcoreana BTS ha regalato al gruppo la seconda numero uno nella Billboard Hot 100 statunitense.





LE DICHIARAZIONI DI CHRIS MARTIN: UN FULMINE A CIEL SERENO?

Non è un misunderstanding: il 2025 sarà l’ultimo anno dei Coldplay. A dichiararlo Chris Martin in un’intervista radiofonica in Inghilterra definita dai presenti “molto onesta" : “Il nostro ultimo disco uscirà alla fine del 2025. Penso che dopo andremo solo in tour e forse faremo collaborazioni, ma il catalogo dei Coldplay finirà lì”.

C’è da dire che non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Chris Martin, infatti, ha parlato di un ipotetico stop nella musica da parte dei Coldplay già diverse volte. Durante le varie interviste di presentazione del loro nono album “Music Of The Spheres”, infatti, il frontman dei Coldplay aveva spiegato che l’intenzione del gruppo era quella di arrivare a fare 12 album per poi fermarsi. L’idea di Chris Martin, quindi, è quella di interrompere definitivamente le produzioni e di dedicarsi esclusivamente ai concerti.

Concerti che, tra l’altro, stanno diventando sempre più sostenibili e amici dell’ambiente: il prossimo tour dei Coldplay, infatti, sarà alimentato da un pavimento che genera elettricità grazie al movimento dei fan che lo calpesteranno. In più saranno messe a disposizione delle cyclette che aiuteranno a produrre energia durante il concerto. Questa scelta deriva dalla decisione da parte dei Coldplay di non voler più andare in concerto fino a quando non avrebbero potuto farne uno in modo sostenibile, e pare che ora ci stiano riuscendo.

Si, è vero: “del doman non v’è certezza” e poi il 2025 sembra essere ancora lontano. Certo è che annunci come questo lasciano spesso sensazioni di incredulità. Un po’ come quando dopo il “ti devo parlare” non sappiamo se rispondere “di cosa?” o se esplicitare immediatamente tutte le nostre confessioni. E di molte confessioni, siamo certi, i Coldplay saranno stati la colonna sonora. Speriamo solo che continueranno ad esserlo ancora per molto tempo.