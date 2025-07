Colpita dagli israeliani una chiesa cattolica a Gaza, il bilancio sale a tre morti

Tre vittime e nove feriti, uno dei quali in gravi condizioni, è questo il bilancio dell’attacco israeliano che a Gaza ha coinvolto la chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Parte del tetto del complesso è crollato. Tra i feriti anche il parroco Padre Gabriel Romanelli, 56 anni, argentino, di origine italiana. Il sacerdote ha riportato lesioni lievi a una gamba ed è stato medicato in ospedale. L’esercito israeliano ha fatto sapere che è in corso un’indagine. La chiesa, diventata rifugio e protezione per circa 500 persone, secondo i testimoni sarebbe stata raggiunta dal fuoco di artiglieria proveniente da un carro armato. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha diffuso un comunicato: "Il Patriarcato Latino condanna fermamente questa tragedia e questo attacco contro civili innocenti e contro un luogo sacro. Tuttavia, questa tragedia non è più grande né più terribile di molte altre che hanno colpito Gaza. Molti altri civili innocenti sono stati feriti, sfollati e uccisi. Morte, sofferenza e distruzione sono ovunque. È giunto il momento che i leader alzino la voce e facciano tutto il necessario per fermare questa tragedia, che è umanamente e moralmente ingiustificabile. Questa guerra orribile deve giungere a una fine completa affinché si possa iniziare il lungo lavoro di ricostruzione della dignità umana". Il cordoglio di Papa Leone XIV. "Sua Santità Papa Leone XIV è profondamente addolorato nell'apprendere la perdita di vite e di feriti causati dall'attacco militare alla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza e assicura al parroco, don Gabriel Romanelli e a tutta la comunità parrocchiale la sua vicinanza spirituale affidando le anime dei defunti all'amorevole misericordia di Dio", così il pontefice in un telegramma in cui ha rinnovato il suo appello per un immediato cessate il fuoco. La notizia è stata oggetto anche di una dichiarazione della premier Giorgia Meloni. 'I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento', si legge nella nota della presidente del Consiglio.

