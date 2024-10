Coltellate alla moglie a Solero, in provincia di Alessandria, la donna era un insegnante di sostegno

La donna vittima stamani di femminicidio nell'Alessandrino è Patrizia Russo, 53 anni, uccisa a coltellate dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni, che ha atteso in casa i carabinieri, dopo essersi denunciato al 112 all'alba, è accorso anche il 118 che ha potuto solo constatare il decesso della donna. Nella loro casa di Solero, un paese di poco oltre 1.600 abitanti a meno di dieci chilometri a Ovest di Alessandria, i militari hanno trovato il corpo della donna in camera da letto e tra le ipotesi d'indagine c'è quello che l'uomo abbia colpito la consorte durante una lite, avvenuta alle 5 del mattino. Mentre Salamone è stato interrogato, si sono svolti anche i rilievi nell’appartamento.

La coppia era siciliana

Marito e moglie erano rientrati da un giorno dalla Sicilia, erano originari di Agrigento si erano trasferiti a Solero da poco più di un anno. La vittima, Patrizia Russo è un’insegnante di sostegno in una scuola media del paese. Poco prima delle ore 9, in via Cavoli, si è presentato il magistrato Andrea Tucano. Dalle prime informazioni non si è chiarito il fatto. La coppia ha due figli, entrambi residenti altrove, il maschio è assistente di cattedra in Spagna, la femmina studia Veterinaria a Pisa. Sul posto anche il sindaco Andrea Toniato, il Maggiore Davide Sessa e Graziano del Rio, Comandante del nucleo operativo radiomobile, oltre al parroco del piccolo paese in provincia di Alessandria, don Mario Bianchi.Sentiti dagli investigatori alcuni conoscenti, e vicini di casa, che non avrebbero sentito rumori sospetti. Le persone con cui avevano maggiori contatti si sono mostrati sorpresi e increduli, non avendo mai notato segnali di tensioni tra i due, e nemmeno assistito a clamorosi litigi.

Frequentavano la parrocchia

Anche il parroco, sentito dall’Ansa, ha descritto i due come una coppia normale.“Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall’isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. Nella notte deve essere accaduto qualcosa di incredibile e imprevedibile. A quanto mi risulta poco dopo le 6 i vicini sono stati svegliati dal trambusto e dal movimento dei mezzi di soccorso e dei carabinieri, ma prima non avrebbero sentito rumori sospetti“.