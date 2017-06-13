Comunali, Silvio Berlusconi, Bene FI ma nessun bipolarismo

Comunali, Silvio Berlusconi: "Bene FI ma nessun bipolarismo"

Comunali, Silvio Berlusconi: "Bene FI ma nessun bipolarismo"

Redazione Web

13 giugno 2017, ore 10:14

Beppe Grillo: "Nessun flop del Movimento 5 Stelle"

Soddisfazione di Forza Italia dopo le elezioni amministrative. Il leader Silvio Berlusconi esclude che sia tornato il bipolarismo. Per Grillo "Nessun flop del Movimento 5 Stelle". Il PD parla di un buon risultato.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”

    Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”

  • Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

    Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

  • Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con le ultime date della sua tournée mondiale

    Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con le ultime date della sua tournée mondiale

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia: sabato 11 ottobre 2025 partenza da Como e arrivo a Bergamo

    RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia: sabato 11 ottobre 2025 partenza da Como e arrivo a Bergamo

  • Sydney, spara sulle auto di passaggio e ferisce 20 persone. Arrestato un 60enne

    Sydney, spara sulle auto di passaggio e ferisce 20 persone. Arrestato un 60enne

  • Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

    Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

  • Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

    Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

  • E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

    E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

  • Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

    Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

  • “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia

Montecitorio, arriva il nuovo trucco: microfono anti-comizio, fingerprint ed intelligenza artificiale

Montecitorio, arriva il nuovo trucco: microfono anti-comizio, fingerprint ed intelligenza artificiale

Ecco l’audio a tempo, l’intervento anche per le deputate-mamme che allattano, e un nuovo sistema di votazione, con terminali dotati di display più grandi. Tutti inediti assoluti. Dopo la pausa estiva il look della Camera insomma cambia radicalmente volto

Manovra economica, il deficit cala ma il debito 2025-26 sale. Così il DPFP (Documento di finanza pubblica)

Manovra economica, il deficit cala ma il debito 2025-26 sale. Così il DPFP (Documento di finanza pubblica)

Il ministro Giorgetti: “Ridurremo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro, e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale”. Ma l’Ufficio parlamentare di bilancio: “Quadro tendenziale accettabile però molteplici i rischi”