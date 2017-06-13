Comunali, Silvio Berlusconi: "Bene FI ma nessun bipolarismo"

13 giugno 2017, ore 10:14
Beppe Grillo: "Nessun flop del Movimento 5 Stelle"
Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione
Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia
Montecitorio, arriva il nuovo trucco: microfono anti-comizio, fingerprint ed intelligenza artificiale
Ecco l’audio a tempo, l’intervento anche per le deputate-mamme che allattano, e un nuovo sistema di votazione, con terminali dotati di display più grandi. Tutti inediti assoluti. Dopo la pausa estiva il look della Camera insomma cambia radicalmente volto
Manovra economica, il deficit cala ma il debito 2025-26 sale. Così il DPFP (Documento di finanza pubblica)
Il ministro Giorgetti: “Ridurremo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro, e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale”. Ma l’Ufficio parlamentare di bilancio: “Quadro tendenziale accettabile però molteplici i rischi”