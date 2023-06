Confcommercio, assemblea generale a Roma. Il PIL cresce ma frenano i consumi, aumenta il divario Nord-Sud

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Un messaggio con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la centralità della vita economica nel progresso del Paese. Si è aperta così l'Assemblea generale di Confcommercio - Imprese per l'italia, all'Auditorium della Conciliazione di Roma.

SANGALLI, PIL IN CRESCITA MA I CONSUMI FRENANO

Moltissimi i temi toccati dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. A partire dalla stagione di sfide complesse che ci attendono, caratterizzata dallaovvero da difficoltà perenni, che hanno toccato anche il nostro Paese sotto un profilo sociale e internazionale, come il Covid o la guerra in Ucraina. Ed è nonostante questo periodo - ha sottolineato il Presidente nella sua relazione - che si è registrata una buona crescita per l'Italia, con il PIL che ha recuperato i livelli pre - pandemia, e che si attesterà nel 2023, secondo le stime, ad un +1,2%. Anche se i consumi restano in calo, sotto il peso dell'inflazione. "" ha affermato Sangalli. Ma si acuiscono anche i divari tra Nord e Sud, con il PIL del Mezzogiorno che, secondo gli studi, crescerà quasi tre volte in meno rispetto a quello del Nord (+0,5% contro +1,4%).

SANGALLI, LAVORO E FISCO

Positivo il giudizio di Confcommercio sul decreto lavoro. Anche se nell'occupazione restano alcune criticità. Come nel mercato del terziario, che vivedice Sangalli "Bene anche la riforma del fisco, con un sistema cheTra i vari interventi necessari, citate anche laper i colossi del digitale, e la riduzione dei costi del Pos.

URSO, L'ITALIA FARO IN EUROPA

A chiudere l'evento è stato l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha sottolineato come i temi posti da Confcommercio rientrino nelle priorità del Governo.ha detto Urso, assicurando che il Paese diventerà il più competitivo tra quelli occidentali. ". Poi lo sguardo anche sui Neet, i giovani che non studiano e non cercano lavoro:ha affermato il MinistroInfine, quello a cui punta il Governo, ha continuato Urso, è