Conferenza stampa degli inquirenti sull’attacco con coltello a Solingen

Fermato a Solingen, in Germania, un 15enne. Non si tratta dell’assalitore. Si sta verificando, hanno spiegato gli inquirenti nel corso di una conferenza stampa, se il ragazzo sia in qualche modo collegato all'attacco con coltello che ha provocato tre morti e otto feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Alcuni testimoni hanno riferito di avere sentito il giovane parlare in modo sospetto con un'altra persona, poco prima delle aggressioni avvenute ieri sera ai danni di alcuni partecipanti alle celebrazioni per anniversario della fondazione della città tedesca. Il killer, che avrebbe agito da solo, è ancora in fuga. La caccia, dunque, continua. Confermata la volontà di uccidete da parte dell’aggressore che ha colpito le vittime direttamente alla gola. Da chiarire il movente. La matrice terroristica non è stata esclusa dalle forze dell’ordine. Nella zona dell’attacco sono state trovate armi da taglio, si sta cercando di capire se tra queste via sia il coltello utilizzato contro le vittime.