Pasqua e ponti: 18,5 milioni di italiani in viaggio, boom di prenotazioni e traffico

Secondo l’indagine, le prenotazioni per questa Pasqua sono in netto aumento, lo rileva l’ Osservatorio di Unioncamere ed Enit . Questa crescente espansione del turismo ha spinto gli italiani a scegliere località dove poter godere di esperienze e vacanze autentiche , come il turismo enogastronomico . Il t urismo del vino , della birra , dell' olio e del formaggio sta crescendo, mostrando quanto gli italiani vogliano scoprire il nostro patrimonio gastronomico . La crescita si conferma anche nelle destinazioni meno tradizionali , con un forte aumento nelle aree interne , dove il tasso di occupazione delle camere negli hotel supera il 70% . Aumenti significativi si registrano anche nelle città d'arte (63,9%) e nelle località di montagna (61,3%) .

Con l’arrivo della Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del 1° Maggio , 18,5 milioni di italiani sono pronti a partire per una breve vacanza . L’indagine Coldiretti/Ixe' ha rilevato che la durata media del soggiorno sarà di cinque giorni . La maggior parte degli italiani , circa il 52% , si limiterà però a una pausa di tre giorni , mentre un altro 33% rimarrà fuori fino a una settimana. Le destinazioni più gettonate sono le città d'arte , che si confermano in cima alle preferenze , seguite dal mare , dalla montagna e dalla campagna .

Molte camere vendute e 128 milioni di fatturato

Secondo l’indagine di Isnart per Unioncamere ed Enit, il tasso di occupazione delle camere alberghiere per Pasqua si aggira intorno al 60% che corrisponde a oltre 670.000 camere vendute per un fatturato di 128 milioni di euro. Le prenotazioni per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° Maggio confermano l’ottimo andamento del turismo, con rispettivamente il 57% delle camere già prenotate per il 25 aprile e il 55% per il 1° Maggio.

L’indagine rileva anche che questo successo si nota soprattutto nelle destinazioni meno turistiche, come le zone interne del paese, lontane dalle mete più affollate. Queste aree, che comprendono piccoli borghi, campagne e montagne, registrano un tasso di occupazione delle camere di hotel superiore al 70%. Si tratta di luoghi dove i turisti cercano tranquillità e una contatto più autentico con la natura e la cultura locale.

Turismo che cresce: ponti e vacanze sempre più prenotati

Non solo Pasqua, ma anche i ponti del 25 aprile e del 1° Maggio sono già segnati da un alto numero di prenotazioni. Gli italiani sembrano sempre più determinati a organizzare le proprie vacanze con largo anticipo, con la prenotazione anticipata che sfiora il 55% per il ponte del 1° Maggio e il 57% per il ponte del 25 aprile. Questo dato dimostra che il turismo in Italia è in continua espansione e che le vacanze primaverili sono sempre tra i periodi più richiesti dell’anno.