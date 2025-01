Consumi: nel 2024 vendite record di friggitrici

Comincia un nuovo anno e per tutti quanti è tempo di bilanci. O forse, reduci dalle feste, di bilancia. Che il 2024 sia andato bene o male, gli italiani sembrano essere pronti a reagire in un solo modo: friggendo. Rispettivamente, per festeggiare concedendosi una leccornia o per consolarsi dopo le delusioni. A confermare questa tendenza uno studio pubblicato dall’Osservatorio sui consumi di Findomestic che, nel suo report annuale, ha rilevato un aumento record nei mesi passati per quanto riguarda l'acquisto di friggitrici!





I dati del 2024

Nell’anno appena trascorso sono stati i beni durevoli a guidare gli acquisti degli italiani, registrando una crescita maggiore degli altri mercati. Il boom più rilevante riguarda le friggitrici (+30,2%). Lo studio non specifica se tradizionali o ad aria; le seconde sembrano dividere i consumatori, facendo storcere ancora un po’ il naso ai più tradizionalisti che guardano a questo elettrodomestico ancora con un po’ di diffidenza. A seguire, nella classifica dei prodotti più venduti, i robot da cucina (+25,5%), le mini-aspirapolvere (+16,6%), le macchine per il caffè (+9%) e i prodotti per la cura dei capelli (+7,8%). In sintesi, sono i piccoli elettrodomestici a farla da padrone. Tra i prodotti più grandi, si registra un aumento delle vendite di lavastoviglie (+4,1%).

"Nel contesto di stagnazione pressoché generalizzata dei consumi – si legge in una nota che accompagna lo studio - fanno eccezione i beni durevoli, che crescono più degli altri mercati e chiuderanno il 2024 a quota +4,2%, raggiungendo il valore record di 78,33 miliardi". In generale, sembra che il settore dei beni per la casa abbia registrato vendite soddisfacenti, in linea con il passato, dopo la parentesi di flessione del 2023.