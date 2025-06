Attesa per il Festival, a Sanremo arriva Fiorello "camuffato" per sfuggire ai fotografi

Alla fine Fiorello è giunto a Sanremo, così come tutti speravano. Lo showman ha preso possesso della camera che Amadeus aveva prenotato vicino alla propria, presso l’hotel Globo. Nessuno ha ancora svelato quale sarà il ruolo di Fiorello all’interno delle cinque serate della kermesse canora, che prenderà il via martedì prossimo sul litorale ligure. La notizia dell’arrivo dell’artista è stata diffusa in anteprima dal settimanale “Chi”. I fotografi della rivista sono riusciti a intercettarlo all’ingresso dell’albergo. Mascherina, cappello di lana e capelli posticci, così Fiorello è sceso dall’auto, accompagnato da uno dei suoi autori, non riuscendo in ogni caso a passare inosservato.





Prima serata con Fiorello e Checco Zalone

Con Fiorello a Sanremo crescono le quotazioni di Amadeus che si appresta a condurre la nuova edizione di Sanremo, che si preannuncia già un successo. Per il terzo anno consecutivo i due amici di vecchia data si ritroveranno all’Ariston. Ma, attenzione, a rendere indimenticabile la prima serata sarà anche la partecipazione di Checco Zalone. Il comico pugliese campione di incassi al cinema e lo showman siciliano, nel massimo riserbo, hanno provato sul palco alcuni siparietti. Cosa faranno a Sanremo Checco Zalone e Fiorello? Cosa bolle in pentola? Nulla ancora è trapelato. Non resta, dunque, che aspettare l’avvio dell’evento. Tra l’altro, Fiorello oggi, arrivando all’Ariston, ha fatto in tempo ad assistere alle prove dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione.





Fervono i preparativi, si comincia martedì

Amadeus lavora alla scaletta della prima serata, e di quelle successive. Anche se vi sarà il pubblico in sala, Sanremo dovrà fare, comunque, i conti con l’emergenza Covid, con il rischio contagi sempre dietro l’angolo. Grandi sorrisi da parte del direttore artistico all’arrivo di Fiorello. Questa mattina Amadeus aveva provato ad aprire la porta della stanza destinata allo showman, trovandola vuota. Il “colpo di scena” si è registrato alle 14.45, quando Fiorello finalmente si è palesato, facendo tirare un sospiro di sollievo all’amico presentatore. L’hotel in cui alloggiano Fiorello e Amadeus è attaccato al teatro Ariston, durante le cinque serate del Festival, per arrivare dalla camera al palco, basterà ad entrambi attraversare un piccolo cortile interno, senza essere disturbati.