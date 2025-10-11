Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Alessandra Giannoli

11 ottobre 2025, ore 16:00

Iniziato nello stato ebraico il trasferimento dei detenuti palestinesi

Si ritiene che dei 48 ostaggi israeliani, rapiti il 7 ottobre, solo 20 siano ancora vivi. Gli ospedali dello stato ebraico si stanno preparando ad accoglierli. Secondo alcune fonti il rilascio da parte di Hamas dovrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì. La tempistica non è ancora definita ma la liberazione degli ostaggi, in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi, si dovrebbe concludere comunque entro l’alba, prima dell’arrivo a Tel Aviv del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, previsto appunto per lunedì. Una vista lampo quella del Capo della Casa Bianca che dopo l’annunciato intervento alla Knesset proseguirà per l‘Egitto dove si terrà la cerimonia ufficiale per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. Sul fronte diplomatico in queste ore si prepara la messa in atto dell’intesa mentre, nel secondo giorno di tregua, prosegue il controesodo dei palestinesi. Domani ripartirà in modo massiccio la distribuzione degli aiuti a Gaza, le Nazioni Unite hanno avuto il via libera da Israele. Infine, sono arrivatati nella Striscia i primi 200 soldati americani della task force internazionale che dovrà supervisionare il rispetto del cessate il fuoco e garantire il pieno rispetto degli accordi di pace. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, e il capo del Centcom, l'ammiraglio Brad Cooper, oggi hanno visitato una base dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. L'ammiraglio Cooper ha dichiarato che "non ci saranno boots on the ground americani a Gaza".


Trump, Hamas sta radunando gli ostaggi

“Hamas sta al momento radunando gli ostaggi da liberare, alcuni si trovano in posti abbastanza difficili". Così Donald Trump confermando che lunedì sarà in Israele e poi in Egitto. Il presidente degli Stati Uniti si è detto convinto che il cessate il fuoco reggerà perché Israele e Hamas sono stanchi di combattere.


Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi

L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump. Lo ha affermato la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni.


Argomenti

Gaza
Accordi di pace
Egitto
Hamas
Onu
ostaggi israeliani
Striscia
Trump

