COPPA DAVIS, A BOLOGNA L’ITALIA BATTE ANCHE IL BELGIO 2-1

E’ sfumata la possibilità che l’Italia si qualificasse con un turno d’anticipo alla Final Eight di novembre a Malaga. Serviva un 3-0 al Belgio, la vittoria è arrivata ma con il punteggio di 2-1. E’ mancato il successo di Flavio Cobolli in uno dei due singolari, mentre Berrettini e la coppia di doppio Vavassori-Bolelli, hanno fatto il loro dovere. Gli azzurri, ora primi nel girone, si giocheranno tutto domenica contro l’Olanda. Non sarà una sfida facile, ma l’Italia potrà contare sulla spinta dell’Unipol Arena di Casalecchio: anche oggi ogni punto degli Azzurri è stato accompagnato da un autentico boato. Domani il programma prevede la sfida tra Brasile e Belgio.





LA VITTORIA DI BERRETTINI

Matteo Berrettini non è partito bene e ha dovuto impegnarsi in un inseguimento a Blockx, durato due ore poi culminato nella vittoria. Primo set perso dal tennista romano, che ha alternato buone giocate (soprattutto di rovescio) a qualche errore di troppo; punteggio 6-4 per il belga. Nel secondo set Matteo si è riscattato con un 6-2 relativamente semplice. Più equilibrato il terzo set, deciso dal guizzo finale di Berrettini che ha strappato il servizio all’avversario nel dodicesimo gioco e ha chiuso con il parziale di 7-5.





LA SCONFITTA DI COBOLLI

Cobolli ha perso male il primo set: in vantaggio 3-1, si è bloccato e Bergs ha conquistato cinque games di fila, fissando il punteggio sul 6-3. Al cardiopalmo il secondo set: l’azzurro per un paio di volte si è affacciato sul baratro, ma è rimasto in piedi e si è imposto al tie break: 7-6. Uno sforzo inutile, perché Cobolli ha ceduto di schianto nel terzo set, molto emblematico il parziale: 6-0.





BENE IL DOPPIO VAVASSORI-BOLELLI

Primo set contraddistinto da grande equilibrio, meglio gli Azzurri al tie break: dunque primo parziale 7-6 Italia. Grande equilibrio, quasi monotono, anche nel secondo set. E’ stato decisivo l’unico break dell’incontro, all’undicesimo game. Vavassori e Bolelli, una volta davanti, non hanno mollato e hanno chiuso la serata con un bel 7-5. La final eight è più vicina. E per il pubblico sugli spalti la non facile impresa di tornare in centro a Bologna, vista la carenza di mezzi (pochi bus, niente taxi).