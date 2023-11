Coppa Davis: Jannik Sinner è arrivato a Malaga, ora la squadra di Filippo Volandri è al completo. Giovedì i quarti di finale contro l'Olanda

Dopo aver fatto gioire tutta Italia nel corso delle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner è già proiettato verso l'ultimo importante appuntamento dell'anno, ovvero la fase finale della Coppa Davis. Ieri sera ha raggiunto i compagni del team Italia a Malaga in Spagna, giovedì gli azzurri giocheranno i quarti di finale contro l'Olanda. Per Sinner sarà un ritorno in Coppa Davis 14 mesi dopo l'ultima volta. L'ultimo match disputato da Sinner in azzurro, infatti, risale al 18 settembre 2022, contro lo svedese Mikael Ymer a Bologna. Ora la squadra è al completo, resta da capire chi, oltre ovviamente a Jannik Sinner, giocherà il secondo singolare e quale sarà invece la coppia del doppio. Oltre a Jannik, Filippo Volandri avrà a disposizione Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. Priorità assoluta ai match contro l'Olanda ma all'orizzonte c'è la possibile semifinale contro la Serbia di Djokovic e c'è già chi sogna una rivincita di Jannik Sinner. Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sono i campioni in carica del Canada che affronteranno la Finlandia. Nell'ultimo quarto di finale, infine, si affronteranno Repubblica Ceca e Australia.





MUSETTI: "LA SQUADRA GIRA INTORNO A SINNER"

“Sinner meritava la vittoria, tutti ce lo invidiano, siamo felici d'averlo in squadra. Non pensiamo alla Serbia, prima battiamo l'Olanda: se poi arriverà Djokovic speriamo nella rivincita di Jannik" , così Lorenzo Musetti ai microfoni di Sky Sport. "Sinner in doppio? È la punta di diamante, il gruppo gira intorno a lui. Raggiungerlo per me è uno stimolo: spero di ripartire alla grande e avvicinarmi il più possibile a lui per contendergli il ruolo di n.1 in Italia”