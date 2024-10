Coppa del Mondo di sci, immensa Federica Brignone, conquista la vittoria nel gigante di Soelden

TRIONFO A SOELDEN

Federica Brignone, a 34 anni, conquista la vittoria nel gigante di Soelden, aprendo la Coppa del Mondo con un successo straordinario che porta a 28 le vittorie della sua carriera. Dopo una prima manche chiusa al terzo posto, la campionessa valdostana ha rimontato fino a dominare il podio, travolta dalla gioia e dall’orgoglio, con un pizzico di stupore per essere riuscita nuovamente a primeggiare sul Rettenbach, lo stesso tracciato dove aveva ottenuto la sua prima vittoria nove anni fa. "È stata una sorpresa, perché all'inizio del muro ho faticato parecchio. A metà percorso mi sono ripetuta: ‘devi spingere’. Ho sciato come so fare, e mi è riuscito perfettamente. Sono davvero orgogliosa, ma non avrei mai immaginato di essere davanti," ha rivelato Federica.





IL RISULTATO DELLA SCORSA STAGIONE E LE PAROLE DI FEDERICA

L’anno scorso Brignone aveva perso per soli due centesimi contro Mikaela Shiffrin. Questa volta, invece, ha tenuto a distanza la statunitense, che ha chiuso in quinta posizione con un distacco di 1”21, nonostante avesse segnato il miglior tempo nella prima manche. "Nel tratto di raccordo ho sciato benissimo, proprio come l'anno scorso, spingendo fino in fondo e arrivando al traguardo con grande velocità. Sono più forte mentalmente rispetto a nove anni fa, quando vinsi qui la prima volta. Ora riesco a gestire meglio le emozioni e a sciare come desidero. Ogni dettaglio del mio lavoro è studiato per migliorare," ha aggiunto Federica, spiegando quanto il suo approccio sia oggi più maturo e controllato. La scorsa settimana sentiva "molta pressione" dopo un'estate passata a sciare bene, ma poi si è liberata della tensione ed è riuscita a concentrarsi sulla gara. "L'anno scorso, essendo prima dopo la prima manche, non ero preparata e ho pagato quella tensione. La prima gara della stagione è sempre difficile per me. Oggi, però, ero molto più tranquilla," ha commentato. Quest’anno, il suo obiettivo è focalizzarsi sulla prestazione a ogni tappa senza pensare troppo a vittorie, record o Coppe: "Vedremo una gara alla volta come andrà.