Coppa del Mondo di Sci, terzo posto a Garmisch per Federica Brignone e secondo gradino del podio per Alex Vinatzer a Kitzbühel

Un’altra domenica memorabile per lo sci italiano, caratterizzata da imprese sorprendenti, soprattutto nello slalom speciale di Kitzbühel, dove Alex Vinatzer ha conquistato un eccezionale secondo posto. Il giovane azzurro, con una prestazione straordinaria, ha rimontato ben nove posizioni nella seconda manche su una pista estremamente ghiacciata e difficile, resa ancora più insidiosa dalla pioggia intermittente. È il terzo podio in carriera per il 24enne altoatesino, che ha concluso la gara a soli nove centesimi dal vincitore, il francese Clement Noel. Sul terzo gradino del podio è salito il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Per Vinatzer, questo risultato è un sogno realizzato: “Salire sul podio a Kitzbühel è sempre stato il mio obiettivo fin da bambino. Non è stato un periodo semplice per me, ma sono riuscito a rialzarmi, e farlo qui ha un valore speciale”.

IL TERZO POSTO A GARMISCH DI FEDERICA BRIGNONE

Nel frattempo, a Garmisch, Federica Brignone ha continuato a brillare, salendo sul podio con un terzo posto nel superG, il suo 77° podio in Coppa del Mondo. Dopo il trionfo di ieri in discesa, Brignone ha guidato una squadra azzurra straordinaria, con ben quattro italiane tra le prime sei. La vittoria è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami, che ha preceduto la norvegese Kajsa Lie. Gut-Behrami si conferma la principale rivale di Brignone nella classifica generale, dove l’azzurra mantiene la leadership con 799 punti, appena 70 lunghezze di vantaggio sull’elvetica. Brignone si è detta soddisfatta della sua prestazione: “Ho affrontato la gara con il giusto atteggiamento, cercando il massimo senza frenare. Certo, ci sono stati errori, ma fanno parte del gioco. Questo weekend è stato incredibile, e ora voglio concedermi qualche giorno di relax con amici a contatto con la natura per ricaricarmi in vista dei Mondiali di Saalbach”. La valdostana non è stata l’unica azzurra a brillare: Sofia Goggia ha chiuso quarta, seguita da Laura Pirovano e Marta Bassino, rispettivamente quinta e sesta. Un risultato di squadra che conferma la forza delle italiane nelle discipline veloci. La prossima gara di Coppa del Mondo sarà lo slalom notturno di Courchevel giovedì, dove tornerà in pista anche Mikaela Shiffrin. Nel frattempo, gli uomini gareggeranno a Schladming, in Stiria, con un gigante martedì e uno speciale domenica, eventi cruciali per valutare la forma degli azzurri in vista dei Mondiali.





ALEX VINATZER SI PRENDE IL SECONDO POSTO NELLO SLALOM

Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra maschile negli ultimi tempi, il risultato di Alex Vinatzer rappresenta una svolta importante. A tre anni dall’ultimo podio di Giuliano Razzoli, l’azzurro ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, anche senza un allenatore capo dopo le dimissioni di Simone Del Dio. Questo successo riaccende le speranze di una squadra che sembrava smarrita, pronta a rimettersi in gioco nella corsa ai titoli mondiali.