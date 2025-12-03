Coppa Italia: Atalanta, Napoli e Inter volano ai quarti di finale

ATALANTA-GENOA 4-0

La squadra di Palladino supera facilmente il Genoa di De Rossi. L'Atalanta parte subito forte nel primo tempo e sale d'intensità con il passare dei minuti. Al 18esimo traversa piena colpita da Pasalic ma dopo qualche minuto, sempre di testa, la sblocca Djimsiti su cross di Zalewsky. La squadra di Palladino ha l'opportunità di raddoppiare due volte con Daniel Maldini che prende il palo su punizione e poi spreca da solo davanti alla porta tirando fuori. Al 36esimo si complica ulteriormente la partita del Genoa a causa dell'espulsioni di Fini per fallo da ultimo uomo. Passano 10 minuti dall'inizio del secondo tempo e l'Atalanta raddoppia con un gran tipo al volo di De Roon dal limite dell'area di rigore. Con un uomo in meno il Genoa non riesce a reagire, la Dea continua ad attaccare e torva il gol del 3-0 all'81esimo grazie a Pasalic. Chiude la partita Ahanor di testa al 91esimo, 4-0. Ai quarti l'Atalanta affronterà la Juventus





NAPOLI-CAGLIARI 1-1 (DCR : 9-8)

La serie infinta di calci di rigore premia il Napoli di Antonio Conte che batte il Cagliari e vola ai quarti di finale. I primi 25 minuti di gioco sono stati lenti e abbastanza noiosi poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Napoli la sblocca grazie ad un gran cross di Vergara che pesca sul secondo palo Lucca, l'azzurro ci mette la testa e da pochi passi batte Caprile. Sempre Lucca qualche minuto più tardi ha la possibilità di segnare il 2 a 0 ma il suo destro dal limite termina sull'estero della rete. Il secondo tempo inizia come il primo, poche occasioni e Napoli che gestisce la partita, poi al 67esimo il Cagliari ha un colpo di fortuna: un rimpallo al limite dell'area manda in porta Esposito che, indisturbato, ha tutto il tempo per prendere la mira e segnare. Gli azzurri provano sul finale a segnare il gol del vantaggio ma il Cagliari difende bene riesce a portare il match ai rigori. Dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo dopo 11 tiri ciascuno. Ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Como.





INTER-VENEZIA 5-1

L'Inter mette subito le cose in chiaro già nel primo tempo. Dopo 17 minuti Diouf segna il primo gol in nerazzurro grazie ad uno scambio con Frattesi che lo porta a calciare facilmente al centro dell'area di rigore. Passa solo 1 minuto e mezzo e i nerazzurri raddoppiano con Pio Esposito: l'attaccante raccoglie una sponda e scarica una conclusione potentissima da fuori che fulmina Grandi. Il 3 a 0 al 35esimo porta la firma di Marcus Thuram, a segno anche lui con tiro rasoterra da fuori area. Ad inizio secondo tempo il francese mette a segno anche la doppietta personale grazie ad un colpo di testa all'interno dell'area piccola. Al 66esimo il Venezia segna il gol della bandiera in contropiede con Segrado, poi partecipa alla festa nerazzurra anche Bonny che al 75esimo lascia partire un gran tiro d'esterno destro che si insacca sotto la traversa. L'Inter ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Roma e Torino.