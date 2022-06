Cristiano Malgioglio a RTL 102.5: “Ho iniziato la mia seconda vita musicale qui, ‘Sucu Sucu’ vi farà ballare per tutta l’estate"

Cristiano Malgioglio è stato ospite a RTL 102.5 durante “No Problem – W L’Italia”. Agenda piena quella che lo aspetta quest’estate, tra cui un appuntamento importante. “Sabato prossimo, il 25 giugno, sarò con RTL 102.5 al Pizza Village Napoli”, ha detto Malgioglio. “Devo ringraziare Lorenzo Suraci che ha creduto in me. Ogni anno ogni canzone è stata un successo”.

Si vocifera che Cristiano Malgioglio prenderà il posto di Raffaella Carrà sulle reti RAI. “Ho letto una notizia uscita ovunque, se fosse vero sarei felicissimo. Ho lavorato tantissimo con lei. Ho letto questa notizia, ma di vero non c’è niente perché io non so niente”, ha detto Malgioglio. “Se potesse succedere sarei molto felice ma il problema è che vorrei dei personaggi che non fanno molta televisione e quelli che vorrei io sono quelli che non possono venire perché costano tantissimo”.





“SUCU SUCU”: IL NUOVO SINGOLO DI CRISTIANO MALGIOGLIO

“Sucu Sucu” è il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio. “Ho iniziato qui con ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, che è stato un successo incredibile”, ha detto Malgioglio. “Volevo ringraziare la produzione, Claudio Ferrante, il regista Fabrizio Conti, il coreografo Fabrizio Mainini, ma anche la location, Napoli”.

Perché questo titolo? “È un brano di tantissimi anni fa, mi piace ascoltare le cose di ieri anche se amo le cose di oggi. Il Sucu Sucu è un ballo. Stavo partendo per il Portogallo e nella mia playlist ho ascoltato questa canzone e ho voluto rifarla”, ha raccontato Cristiano Malgioglio. “A quanto pare è la storia di una coppia dell’Argentina, il marito faceva il macchinista e la moglie odiava il rumore delle rotaie. Quando il marito lavorava, la moglie usciva e andava in questi locali bellissimi e tutti gli uomini impazzivano per lei e la chiamavano Sucu Sucu”.

“È uscito un mio disco bellissimo contro la violenza delle donne che si chiama ‘Malo’ ”, ha detto Malgioglio. “La cosa più bella che mi ha emozionato molto è che la più grande cantante latina americana ha voluto cantare con me in questo disco, si chiama Omara Portuondo”.

LE CANZONI DI CRISTIANO MALGIOGLIO IN ONDA SU RTL 102.5

Tra i grandi successi di Cristiano Malgioglio, in onda su RTL 102.5 anche “Todo Cambia”, con Orietta Berti. “Questo è un pezzo bellissimo della grande Mercedes Sosa e l’ho fatta nel periodo del lockdown, un momento in cui soffrivo tantissimo e avevo bisogno di una voce rassicurante come quella di Orietta”, ha detto Malgioglio. “Nella vita cambia tutto, non puoi cambiare soltanto il tempo perché passa velocemente”.

In onda anche “Tutti Me Miran”. “Questo brano appartiene al mio mondo, al mondo LGBT. Devo dire che Gennaro Marchese, il mio truccatore, mi ha fatto una pelle di porcellana. Sono contro ogni forma di discriminazione, detesto l’omofobia che è peggio di un cancro”, ha raccontato Malgioglio. “Questo pezzo è qualcosa di solare e spero che la gente ci accetti per come siamo. Sono felice di essere come sono perché mi sento un uomo molto tranquillo e vorrei che chi pensa il contrario fosse felice come noi”.