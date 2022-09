Da oggi al cinema a prezzo scontato. Un bene per i portafogli dei cinefili e per le casse delle sale

Eventi speciali, anteprime e grandi titoli, dai thriller ai film storici, dalle commedie alle animazioni, fino ai drammi, l'occasione sarà unica per godere della magia del cinema a un prezzo ridotto. L’iniziativa si chiama “Cinema in festa” ed ha l’obiettivo di riportare nelle sale il pubblico e di ridare un po’ d’ossigeno al settore uscito malconcio dalla pandemia e che ancora stenta a riprendersi.

FRANCESCHINI, VISIONE COLLETTIVA E’ BELLISSIMA

''Vedere un film al cinema è una bellissima esperienza collettiva, per questo bisogna riabituare le persone a andare nelle sale cinematografiche: queste giornate servono proprio a questo''. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno in cui prende il via ''Cinema in Festa'', la nuova campagna promozionale promossa da Anica e Anec, con il supporto del Mic, che prevede l'ingresso al cinema a soli 3,50 euro fino a giovedì prossimo. ''I cinema sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce'', ha aggiunto il ministro motivando le ragioni del ''forte impegno del governo a sostegno delle sale cinematografiche''.

NON SOLO PREZZO SCONTATO. SI VINCE IL CINEMA GRATIS A VITA

Si chiama "Vinci il cinema per tutta la vita" ed è il concorso promosso nell'anno della grande crisi delle sale da Anec e Anica, con il supporto del MiC e del David di Donatello, per la prima edizione di "CINEMA IN FESTA", 5 giorni da oggi al 22 settembre in cui il biglietto costerà 3,50. Acquistando un biglietto in quei giorni si potrà vincere una card per andare al cinema gratis a vita, tutti i giorni dell'anno. Si parte oggi, il biglietto con cui partecipare si potrà acquistare alle casse dei cinema, sugli e-commerce e sulle App delle 1050 sale aderenti all'iniziativa.