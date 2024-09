Incassi weekend 19-22 settembre 2024: Beetlejuice Beetlejuice ancora primo in USA. In Italia resta saldo Cattivissimo Me 4

L’autunno è iniziato ufficialmente e il penultimo weekend di settembre ha regalato qualche piccola sorpresa per le sale cinematografiche. Se da una parte in Italia non ci sono stati particolari scossoni al botteghino dell’ultimo fine settimana, oltreoceano invece è avvenuto un colpo di scena inaspettato. In USA il film di Tim Burton “Beetlejuice Beetlejuice” è rimasto in testa alla classifica dei film più visti, nonostante gli analisti davano vincente l’esordio del nuovo cartoon “Transformers: One”.





BURTON BATTE TRANSFORMERS

È stata una battaglia molto serrata che è stata vinta all’ultimo per una manciata di milioni. Il film di Tim Burton ha trionfato ancora nelle sale americane, rimanendo in testa per il terzo weekend consecutivo. “Beetlejuice Beetlejuice” ha raccolto altri 26 milioni di dollari, portandosi ad un totale complessivo di 225 milioni di dollari, che in tutto il mondo diventano 329.7 milioni. Nonostante l'ottima tenuta, questo risultato è stato possibile anche perché “Transformers: One” il film d'animazione prodotto dalla Paramount è andato decisamente peggio del previsto, raccogliendo solo 25 milioni di dollari in quasi 4000 cinema. Il tracking nelle ultime settimane parlava di un esordio da 35/40 milioni per il cartoon, che è costato 75 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto complessivamente 39 milioni di dollari. Un lancio decisamente sotto tono. Nel nostro paese il film d’animazione si è comportato anche peggio, aprendo all’ottavo posto con appena 160,5 mila euro totali.

Tra i film in tenuta nel weekend americano segnaliamo "Deadpool & Wolverine" e che ha raggiunto i 627 milioni di dollari nel suo totale domestico, e 1,31 miliardi in tutto il mondo. Il titolo Marvel si porta così al 21esimo posto nella classifica degli incassi più alti della storia del cinema (senza tenere conto dell’inflazione) e il settimo più alto per la casa delle idee di Kevin Feige.





I MINIONS TENGONO IN OSTAGGIO IL BOX OFFICE ITALIANO

Da noi tutto tace in attesa di uscite più rumorose per il nostro botteghino. Al primo posto dell’ultimo fine settimana troviamo ancora “Cattivissimo Me 4” che si porta così ad un totale complessivo di 16,2 milioni di euro. Il film d’animazione della Illumination e distribuito da Universal chiuderà la sua corsa nelle sale italiane poco distante dal miglior risultato della saga di Cattivissimo, ossia il terzo, che aveva oltrepassato la soglia dei 18 milioni. Continua ad avere benzina anche il film di Burton che da noi è arrivato al risultato complessivo di oltre 4 milioni di euro. Terza posizione per l’evento sullo scudetto dell’Inter, “Due stelle sul cuore”, che nel fine settimana è rimasto in testa nei primi due giorni, per calare sabato e domenica. In ogni caso, ha conquistato solo 2.000 euro in meno di “Beetlejuice Beetlejuice”, con un risultato di 681.265 euro.

Veniamo ai titoli italiani. In sala è arrivato "Vermiglio", il film di Maura Delpero che ha conquistato il Leone d’argento della Mostra del Cinema di Venezia e che è nella rosa dei nomi per la scelta del film di bandiera agli Oscar 2025. Per ora, il dato è buono, con un incasso di 132.737 euro e soprattutto una media copia di 4.916, nettamente la migliore della top ten. Sarà fondamentale vedere il dato del prossimo weekend, ma per il momento comunque, vista la natura del film è un debutto molto confortante. Chiaramente anche il giudizio della commissione dell’Anica che si riunirà domani giocherà un peso importante per gli incassi. Se Delpero fosse scelta come candidato italiano per il miglior film internazionale, ci sarebbe sicuramente uno scossone al botteghino.