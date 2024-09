ADR, limitazioni ai liquidi in aereo: da oggi il trasporto sarà consentito solo in contenitori di capienza fino a 100 ml

La lista di viaggio è stata tutta spuntata, le valigie sono pronte, abbiamo anche fatto il check-in on line alla carta d’imbarco ma, occhio alle regole per il bagaglio a mano che cambiano proprio a partire da oggi.

TORNA LIMITE 100ML PER LIQUIDI

A comunicarlo tramite i propri canali social, ieri, è stata ADR (Aeroporti di Roma). Il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano sarà consentito solo in contenitori di capienza fino a 100 ml, quelli che superano questa misura devono essere quindi imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. La nuova disposizione non solo risponde a una necessità di garantire maggiore sicurezza ma va anche verso la direzione di allineamento con le direttive europee. La normativa UE sul trasporto dei fluidi non consente di portare nel bagaglio a mano più di 1 litro; i contenitori per creme, gel e altri liquidi devono avere una capacità massima pari a 100 millilitri (1/10 di litro, oppure 100 grammi) ed essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile. Oltre ai liquidi sarà possibile continuare a trasportare nel bagaglio a mano anche gli apparati elettrici ed elettronici come laptop e tablet senza necessità di separarli ed estrarli. Questo grazie agli scanner di ultima generazione Eds C3 in uso (ad esclusione dei voli diretti in Usa e Israele) all'aeroporto di Fiumicino: questi dispositivi- che fanno la tac al nostro bagaglio a mano- permettono di analizzare il contenuto con maggiore precisione, mitigando il rischio di errori e di mancati riconoscimenti dei materiali proibiti.