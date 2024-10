Sergio Mattarella: la buona cucina è un valido alleato della diplomazia

Gilles Bragard, fondatore del club des Chefs des Chefs nel suo intervento al Colle ha spiegato che quando ha creato questo club voleva rendere omaggio a grandi chef che lavorano dietro le quinte. " Nelle loro mani c'è il benessere e la buona salute dei grandi del mondo e hanno anche la responsabilità di promuovere i prodotti nazionali perché la tavola di un capo di Stato è la miglior vetrina della cucina nazionale. Il nostro motto è diventato 'se la politica divide gli uomini, una buona tavola li può riunire. E lei ha la buona sorte di avere un grande chef e una grande squadra. L'Italia da oggi ha altri 20 ambasciatori nei palazzi presidenziali e reali del mondo ”. La delegazione di berrette bianche poi ha fatto tappa all 'ospedale Bambino Gesù di Roma per consegnare dolci tipici di ogni paese ai piccoli pazienti della pediatria. La compagine gastronomica fondata nel 1977 si riunirà quest'anno in Italia per l'Assemblea Annuale. dando ai cuochi-membri l'opportunità di conoscere le eccellenze enogastronomiche della Penisola. Sarà Barilla ad ospitare l'evento a Parma domani. Si tratta, precisa il gruppo parmense, di “un viaggio alla scoperta del Pastificio mentre in Academia Barilla si terrà una conversazione sull'identità gastronomica italiana e della pasta ”.

GEMELLAGGIO ITALIA SPAGNA SUL CIBO



Su un'altra altura della Capitale, il Gianicolo, la gastronomia di Italia e Spagna è stata consacrata, al convegno "Nutrire l'incontro", non solo come disciplina estetica, ma anche come strumento politico, capace di comunicare emozioni e messaggi che riflettono la vita pubblica e privata attraverso il cibo. E Ferran Adrià, al timone di elBullifoundation, ha espresso un autorevole sostegno alla cucina italiana da pochi mesi ufficialmente in gioco per la corsa a diventare Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, una cucina “di alta espressione come non mai”. Parola dello chef fondatore di elBulli, insegna leggendaria per i cultori dell'alta cucina catalana.