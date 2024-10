Boeing 787 Dreamliner: componenti aerei non a norma, pericolo per la sicurezza. Indagate 7 persone e due società Photo Credit: Fotogramma.it

L’utilizzo di materiali non a norma per la produzione di Boeing 787 Dreamliner, aereo di punta della multinazionale americana, hanno compromesso, sul lungo periodo, la sicurezza dei velivoli imponendo alla compagnia americana l'avvio di una campagna straordinaria di manutenzione degli aeromobili coinvolti. L’inchiesta vede indagate 7 persone e due società aerospaziali brindisine, ritenute coinvolte in un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che vanno dall'attentato alla sicurezza dei trasporti, all'inquinamento ambientale, alla frode in commercio.

L’INCHIESTA

Le perizie e gli esami qualitativi si sono svolti su circa 6.000 parti di aeroplano: è emerso che sono state realizzate in materiale diverso da quanto previsto dalle specifiche di progetto. Sarebbe stato impiegato titanio puro, invece di lega di titanio, e anche le leghe di alluminio utilizzate erano difformi dalle previste. Per questo la conclusione cui è giunta la Procura di Brindisi, è che la realizzazione di parti aeree “con caratteristiche di resistenza statica e allo stress notevolmente inferiori” potessero, sul lungo periodo, creare danno alla sicurezza dei velivoli. Il tutto in nome di un notevole risparmio sull'acquisto delle materie prime da parte delle società fornitrici. La vicenda ha imposto alla compagnia americana l'avvio di una campagna straordinaria di manutenzione degli aeromobili coinvolti.