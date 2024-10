Joe Biden: Milton sarà la tempesta del secolo. Uragano declassato da categoria 5 a 4, ma resta pericoloso

“In meno di 14 ore Milton toccherà terra in Florida. Sarà la tempesta del secolo”, ha detto il presidente Usa Joe Biden. A tutte le persone sulla traiettoria dell'uragano “ascoltate le autorità, è questione di vita o di morte” è l’ulteriore appello di Biden. Con venti che soffiano sui 270 km orari, una potenza in grado di fare grossi danni agli edifici, l’uragano Milton avanza sulla Florida e fa paura. Le evacuazioni di massa dallo stato si riflettono nelle autostrade intasate mentre le stazioni di servizio hanno esaurito il carburante, anche per questo ha spiegato il governatore Ron DeSantis le compagnie aeree hanno messo su voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota. Chi è rimasto sta trovando riparo nei rifugi, si raccolgono sacchi di sabbia per proteggere le case dalle inondazioni. Università e college hanno chiuso i loro campus, chiusi anche i parchi Disney World. Milton è tornato alla classificazione di categoria 4, ma resta pericoloso. A ribadirlo anche un noto meteorologo della NBC 6 che si è emozionato fino alle lacrime mentre tentava di descrivere l'enormità dell'uragano e quanto sia orribile. Dovrebbe toccare terra nella notte, quando in Italia saranno le 8 del mattino.

LE PAROLE DI BIDEN E HARRIS

Le autorità dello Stato continuano ad invitare la popolazione delle aree che si prevede verranno colpite da Milton ad evacuare le proprie abitazioni “finché c’è ancora tempo”. Lo stesso appello rivolto poco fa dal presidente degli Stati Uniti e dalla vicepresidente, nonché candidata alle presidenziali americane in programma il prossimo 5 novembre. “In meno di 14 ore Milton toccherà terra in Florida. Sarà la tempesta del secolo”, ha detto il presidente Usa Joe Biden. A tutte le persone sulla traiettoria dell'uragano “ascoltate le autorità, è questione di vita o di morte” ha aggiunto Biden. "Ci stiamo preparando a Milton per assicurarci che le autorità a livello federale e statale siano coordinate. A tutte le persone dell'area di Tampa: prendete l'uragano sul serio, può essere catastrofico. Se dovete evacuare fatelo ora", afferma la vicepresidente Kamala Harris. Intanto nel corso del briefing alla Casa Bianca Joe Biden ha attaccato Donald Trump accusandolo di diffondere "menzogne" sugli uragani. L'ex presidente ha definito "incompetente" la risposta dell'attuale mministrazione a Helene: è stata la "peggiore della storia", ha detto il Tycoon. Da qui la risposta piccata del presidente Biden "c'è stata una diffusione sconsiderata, irresponsabile e incessante di disinformazione e di vere e proprie bugie sugli uragani Helente e Milton. E Trump, ha poi aggiunto, ha guidato questa marea di menzogne".