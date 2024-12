Disney, dal ruggito di Mufasa al ritorno di Biancaneve. Tutti i film in arrivo presentati a Sorrento

In occasione della 47esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, il principale momento d'incontro dell'industria cinematografica italiana, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi a partire da "Mufasa" che andrà a chiudere il 2024 e si candida ad essere il titolo di Natale per tutta la famiglia.

La convention si è aperta con Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha commentato con entusiasmo i risultati del box office di "Oceania 2": “Con quasi 8,5 milioni di euro di incasso e oltre 1 milione di spettatori in soli sei giorni di programmazione, 'Oceania 2' si è subito posizionato al primo posto al botteghino, registrando la migliore apertura di sempre per un titolo Walt Disney Animation Studios in Italia. Non possiamo che essere estremamente felici e soddisfatti di questo risultato, che va ad aggiungersi al fenomenale successo di 'Inside Out 2' e 'Deadpool & Wolverine', segnando un anno davvero straordinario per la nostra Company.”

Poi si è passati all'elenco dei principali titoli in arrivo nei prossimi mesi.



CHALAMET FA BOB DYLAN

Il 2025 si aprirà con il nuovo film diretto da James Mangold, reduce dall’ultimo capitolo della saga di “Indiana Jones” che il regista ha portato sullo schermo nel 2023. La sua nuova fatica cinematografica si intitola “A Complete Unknown”, in uscita nelle sale italiane il 23 gennaio ed è ambientata nella New York dei primi anni ’60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana e non solo. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in una pellicola che potrebbe dire la sua ai prossimi Oscar 2025.





IL NUOVO CAPTAIN AMERICA E THUNDERBOLTS

La Marvel a caccia di redenzione. Dopo il successo di “Deadpool & Wolverine”, che ha dato ossigeno alla casa delle idee diretta da Kevin Feige, ora lo studio ha bisogno di proseguire il trend positivo e ricucire lo strappo con i fan che dura ormai da troppo tempo. Proprio per questo, nel primo semestre del 2025 schiera il quarto capitolo di "Captain America", in arrivo a febbraio, e "Thunderbolts", un crossover di vari personaggi che si uniranno in una strana avventura. Il primo titolo sembra avere la strada un pò in salita. Intanto la storia è orfana di Chris Evans e il nuovo attore scelto per l’occasione, Anthony Mackie, dovrà provare a conquistare il pubblico. Poi, stando ai vari report apparsi online nel corso di questi mesi, “Captain America: Brave New World” è stato sottoposto a vari reshoot, ossia alcune riprese aggiuntive dopo una serie di test con il pubblico non proprio esaltanti. "Thunderbolts" invece, in arrivo a fine Aprile, potrebbe essere un film più accattivante in grado di andare sicuramente meglio al botteghino.





GLI ALIENI DI ELIO

La Pixar, grazie ad “Inside Out 2”, è tornata ai fasti di un tempo, quantomeno sul fronte degli incassi che, con il colorato sequel sulle emozioni, ha toccato quota 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora, lo studio d’animazione di Emeryville, dovrà confrontarsi con un titolo originale, ossia non derivativo da una saga o un IP importante. A giugno del prossimo anno arriverà nelle sale “Elio”, la storia di un bambino ossessionato dagli alieni, che viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l'opportunità di vivere il suo sogno più grande.





LA DISNEY CI RIPROVA CON I LIVE ACTION

Nonostante siano i film più discussi della casa di Topolino, la Disney ritenta la carta dei live action con una serie di titoli che, sulla carta, hanno tutti gli ingredienti necessari per fare breccia nel cuore degli spettatori. Si parte tra poco, il 19 dicembre, con “Mufasa”, prequel creato sull’onda del successo planetario de "Il Re Leone” del 2019. Racconterà, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

A marzo del 2025, invece, toccherà a "Biancaneve", il film che va a rivisitare il classico più famoso della Disney, nonché il primo ad essere creato in assoluto nel lontano 1937. Un budget molto elevato, polemiche sul politicamente corretto e una serie di ritardi che ne hanno procrastinato l’uscita, obbligano questo film a dover incassare tanto anche se sulla carta i fan non sembrano così entusiasti. Un entusiasmo che invece sembra circondare il terzo live action in arrivo dalla scuderia Disney, ossia “Lilo & Stitch”. La rivisitazione del classico d'animazione uscirà nelle sale a fine maggio e sarà diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin. La pellicola racconterà la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che l'aiuta a riparare la sua famiglia distrutta.





Dopo un 2023 terribile sul fronte degli incassi, nell'anno che volge al termine c'è stato il riscatto per la Disney che sembra essere tornata ai fasti di un tempo. Ora però il 2025 ha difronte alcune sfide non facili e una serie di film che devono necessariamente andare bene.