Don Antonio Coluccia contro gli spacciatori a Napoli: Ave Maria e megafono per convertirli

“Spacciatori, convertitevi”: Don Antonio Coluccia, il prete che combatte la criminalità, con il megafono fa un blitz in uno dei quartieri dello spaccio a Napoli. Esattamente a Pianura. “Di qua c'è la piazza di spaccio”, dice nel video che potere rivedere nel Reel sull’account Instagram di RTL102.5. “Ragazzi, non lasciatevi affascinare dal crimine, la droga non ha mai reso felice nessuno”. E poi tuona: “La Camorra non dà nulla di nuovo, é criminalità”.

CHI E’ DON COLUCCIA?

Salentino. Originario di Specchia. Da sempre combatte la malavita e ogni forma di criminalità. “Bisogna avere il coraggio di denunciare le ingiustizie. Lo spaccio va debellato”, ha raccontato in un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno. Quando lo chiamano prete-eroe lui risponde: “Sono solo un sacerdote della Chiesa cattolica, della Chiesa di Dio. Un prete vocazionista”. Proprio come Don Puglisi. La sua è una vera mission.

“Ai giovani mi avvicino con molta fraternità e semplicità, cercando di dialogare con loro. Quando mi capita, li invito a non voltare lo sguardo da un’altra parte quando si incontrano persone che sono in difficoltà a causa di dipendenza da droghe e alcool. Bisogna avere il coraggio di denunciare le ingiustizie. Non possiamo tacere davanti alla piaga della droga e dello spaccio”, racconta a La Gazzetta del Mezzogiorno ”Portiamo la cultura della bellezza nelle piazze dello spaccio. Tutti insieme dobbiamo essere a favore della “vita bella” e non della “bella vita” che è quella che si vive anche con i proventi della droga che uccide. La droga è l'eucaristia di satana, non dimentichiamolo”, conclude.