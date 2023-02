Dopo 10 anni Marco Mengoni torna a Sanremo con una ballad

Vince Sanremo nel 2013. Torna come super ospite all'Ariston. Oggi, invece, Marco Mengoni è uno dei cantanti in gara. Dal brano 'L'essenziale' - grazie al quale ha trionfato - è passato molto tempo. Lui, il ragazzo d'oro di Ronciglione, ha conquistato i fan da subito, diventando uno degli artisti più ascoltati nelle radio italiane e in TV. Ha vinto anche il Power Hits estate di RTL 102.5 nel 2021 con il brano 'Ma stasera'.



Dopo dieci anni esatti dalla sua vittoria torna all'Ariston con "Due vite", che parla di rapporti mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. È un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia ai sentimenti più accesi, come fosse l’ultimo istante a nostra disposizione. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo.

TUTTO SUL BRANO "DUE VITE"

Il brano scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta è una ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista strumentale, sia di sviluppo e arrangiamento vocale, questo ancora una volta curato da Marco stesso; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta. A 10 anni da 'L’essenziale' - il brano che ha segnato un punto importante della sua carriera, regalandogli la vittoria e 4 dischi di platino dei 67 conquistati in carriera - Mengoni strizza l'occhio al Festival che ha segnato il suo percorso artistico in modo indelebile.

LA CARRIERA DI MARCO MENGONI

Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 67 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, culminati con il successo degli stadi della scorsa estate e del tour nei palazzetti tutto sold out appena concluso, e il nuovo tour negli stadi che lo attende la prossima estate, l’8 luglio si apriranno nuovamente per il cantautore le porte dello stadio di San Siro per il gran finale live del tour MARCO NEGLI STADI 2023. Proprio al Meazza, infatti, lo scorso 19 giugno, Marco Mengoni si era esibito per la prima volta in uno stadio, collezionando un sold out davanti ad oltre 54 mila spettatori.