Dopo i nuovi disagi Ferrovie dello Stato presenta un esposto, "incidente anomalo e circostanze sospette"

Quella di oggi è stata una nuova mattinata di disagi per il trasporto ferroviario. La circolazione dei treni è tornata regolare sulla linea alta velocità Roma-Firenze dopo un nuovo guasto. Diversi convogli hanno comunque registrato ritardi anche superiori a un'ora. In mattinata la circolazione dei treni era rallentata anche nel nodo di Verona per un guasto alla linea nella stazione di Verona Porta Nuova. A riferire alla Camera sul caos degli ultimi giorni è andato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, annunciando comunque che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini andrà presto a fare un'informativa. Intanto il gruppo Fs ha depositato un esposto dopo i nuovi guasti.





"Incidente anomalo e circostanze sospette"

Dopo la nuova mattinata di disagi per il trasporto ferroviario, le Ferrovie dello Stato hanno annunciato di aver preparato un esposto denuncia in merito. Proprio dal gruppo Fs viene fatto sapere che il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando "più di qualche interrogativo", insieme anche agli orari in cui si sono verificati alcuni problemi. Tutto alla luce dell'ennesimo incidente sulla rete definito dalle Ferrovie "anomalo" e di una serie di "circostanze altamente sospette". L'esposto denuncia sarà analizzato dai magistrati di Roma.





Ciriani, "ritardi in linea con gli ultimi anni"

Rispondendo a un question time alla Camera dei deputati, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha dichiarato che i ritardi che si registrano sono, in percentuale, in linea con quelli degli ultimi anni. Riportando i dati delle Ferrovie dello Stato, "il tasso di puntualità è del 74% sulle Frecce, dell'82,6% sugli Intercity e dell'88,9% sui Regionali". Quanto alle origini dei ritardi, Ciriani cita ancora i numeri di Fs che parlano di diverse cause: "34% per l'affidabilità dell'infrastruttura, 25% per il materiale rotabile e la restante quota per cause esterne al sistema ferroviario".





Salvini, "danni del malgoverno della sinistra"

Nelle sue comunicazioni al Parlamento, Ciriani ha comunque comunicato all'Aula che il ministro dei trasporti Matteo Salvini verrà presto a riferire. Intanto lo stesso Salvini ha pubblicato un post su X scrivendo che "per recuperare i danni del malgoverno della sinistra, abbiamo avviato un piano da cento miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.200 cantieri già attivi per recuperare decenni di ritardi sulle ferrovie di questo Paese".