Due turisti italiani aggrediti da uno squalo nel Mar Rosso; uno è morto, l'altro è ferito

SQUALO ASSASSINO

Terrore nelle acque del Mar Rosso: due turisti italiani sono stati aggrediti da uno squalo, uno di loro è morto, l’altro è rimasto ferito. E’ accaduto a Marsa Alam, nota località turistica. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due sub, l’aggressione è avvenuta in acque molto profonde, al largo, in un zona al di fuori dell’area di balneazione designata. La Farnesina è al lavoro per cercare di avere qualche notizia in più e per prendere contatto con i parenti dei due connazionali attaccati dallo squalo. Il turista morto aveva 48 anni e veniva da Roma, il ferito èinvece è un sessantanovenne originario di Genivolta, in provincia di Cremona.

AGGRESSIONE IN ACQUE PROFONDE

Il turista ferito è stato ricoverato all’ospedale di Porto Ghalib, circa 50 chilometri a nord di Marsa Alam, per il momento non si hanno dettagli sulle loro condizioni. Nella stessa struttura è stato portato anche il cadavere della vittima, è possibile che il pubblico ministero disponga l’autopsia. Le autorità egiziane hanno subito istituito una commissione di inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Se le condizioni lo permetteranno, verrà sentita la testimonianza del sub ferito.

VIETATA LA BALNEAZIONE

Il ministero dell’ambiente dell’Egitto ha deciso che nella zona per qualche giorno verrà vietata la balneazione. Come detto, l’attacco è avvenuto lontano dalla costa, ma la presenza dello squalo non può essere sottovalutata. Stanno monitorando la situazione anche il governatorato del Mar Rosso e altri enti competenti.