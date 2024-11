Dune: Prophecy, da oggi su Sky la serie prequel tratta dall’universo cinematografico di Denis Villeneuve

Dopo il grande successo del secondo capitolo della trilogia di “Dune” firmata da Denis Villeneuve, uscito nelle sale a fine febbraio di quest’anno, i fan dell’universo letterario creato da Frank Herbert possono stare tranquilli. Da oggi, 18 novembre, su Sky e in streaming su Now è disponibile la prima stagione di “Dune: Prophecy”, una serie prequel direttamente collegata ai film che vedono come protagonisti Zendaya e Timothee Chalamet. Al timone del progetto non c’è il noto regista che, al momento, si prepara alla creazione del terzo capitolo di Dune, ma bensì da Alison Schapker, showrunner e produttrice esecutiva che ha co-sviluppato la serie con Diane Ademu-John. Un team al femminile per una storia in 6 episodi che vede protagoniste due donne.





DUNE: PROPHECY, TRAMA E CURIOSITÀ

Ispirata al romanzo “Sisterhood of Dune”, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, “Dune: Prophecy” è incentrata su Valya Harkonnen e Tula Harkonnen, due sorelle dai volti rispettivamente di Emily Watson (Chernobyl) e Olivia Williams (Counterpart); le incontriamo per la prima volta nella serie quando sono ancora giovani, interpretate da Jessica Barden (The End of the F**king World) e Emma Canning (Domina), mentre fanno parte di una confraternita che solo in seguito prenderà il nome di Bene Gesserit. Nei due film diretti da Denis Villeneuve si lascia intendere che Paul Atreides sia il salvatore che tutti stavano aspettando, anche se solo il terzo film, attualmente in sviluppo, ci farà capire se sia davvero lui questa figura. In ogni caso, “Dune: Prophecy” ci mostra come questa leggenda ha avuto inizio.

Naturalmente per apprezzare al meglio la serie sarebbe opportuno avere una certa confidenza con l'universo creato da Frank Herbert, meglio ancora aver visto i film con Timothée Chalamet e Zendaya. Eppure, il fatto che la storia sia ambientata in un passato così lontano rispetto ai fatti narrati nelle pellicole, la rende più autonoma e non fa sentire lo spettatore obbligato a conoscere nei dettagli il materiale originale.





DUNE 3, COSA SAPPIAMO SUL FUTURO DELLA TRILOGIA?

Recentemente, il regista Denis Villeneuve ha confermato a Deadline che il tema principale attorno a cui ruoterà il terzo capitolo di Dune è sicuramente la guerra. Come già annunciato, sappiamo che questo ultimo (?) capitolo sarà l’adattamento del romanzo “Dune: Messia”, sequel diretto del primo libro della saga che Villeneuve ha suddiviso in “Dune: Parte 1” e “Dune: Parte 2”. Per chi ha dimestichezza con il romanzo di Frank Herbert, saprà che tra quelle pagine è raccontata una storia ambientata circa dieci anni dopo il regno di Paul, i cui sforzi come leader hanno portato ad una guerra santa con tantissime vittime in tutto l’universo. Stando alle varie indiscrezioni la pellicola non arriverà sul grande schermo prima del 2017 ma si attendono notizie ufficiali in merito.