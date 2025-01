Un passo dal cielo, Giusy Buscemi e Marco Rossetti raccontano l’ottava stagione a RTL 102.5

Giusy Buscemi e Marco Rossetti, ospiti di RTL 102.5, hanno raccontato in diretta in radiovisione la nuova stagione di ‘Un passo dal cielo'. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la nuova stagione è su Rai 1.

GIUSY BUSCEMI A RTL 102.5: “IN QUESTA SERIE SI PIANGE E SI RIDE CONTINUAMENTE”

Giusy Buscemi è stata ospite di W l’Italia insieme ad Angelo Baiguini e La Mario. Il suo personaggio, Manuela Nappi, è maturato e ha affinato le sue competenze nello studio della prossemica, diventando una risorsa sempre più preziosa per la squadra. Un talento, il suo, che potrebbe aprirle nuove prospettive anche lontano da San Vito, ma tra quelle montagne Manuela sembra aver trovato il suo equilibrio. Su RTL 102.5, l’attrice ha svelato alcune anticipazioni sulla nuova stagione di Un passo dal cielo: “Siamo all’ottava stagione, con episodi sempre più belli. Stasera ci sarà una delle mie puntate preferite. Siamo nelle meravigliose Dolomiti, ci sono Vincenzo Nappi, mio fratello che non sta bene, e poi questi due personaggi: Manuela e Nathan. Abbiamo visto l’inizio di una storia d’amore tra loro nella scorsa puntata, ma questa sera vedremo che appartengono a due mondi opposti. Quindi mi chiedo: quando due persone sono completamente diverse, possono appartenersi? Si cambia per amore o bisogna rispettare la diversità dell’altro? Stasera si parlerà proprio di questo”, racconta.

In questa stagione, entra in scena un nuovo personaggio: Raz Degan, nel ruolo di Stephen Anderssen, il fondatore della Origin, un’associazione nata per studiare gli effetti del cambiamento climatico sul pianeta. “Lui viene a San Vito per studiare lo scioglimento dei ghiacciai, un tema che ci sembra lontano da noi, ma questa serie ha il potere di entrare nella storia dei personaggi e renderci rilevanti argomenti come l'ambiente e la sostenibilità. In questa serie si piange e si ride continuamente”, conclude.





MARCO ROSSETTI IN ‘PASSWORD’: “QUESTA SERIE HA LA NATURA AL CENTRO, ANCHE PER NOI CHE LAVORIAMO SUL SET È UNA GRANDE RICOMPENSA POTER VIVERE E LAVORARE IN QUESTI PAESAGGI”

Marco Rossetti - che in Un passo dal cielo interpreta Nathan Sartor - è stato ospite di RTL 102.5 nel programma Password, insieme a Cecilia Songini e Fulvio Giuliani. La storia di Nathan è avvolta nel mistero: da bambino, è stato trovato nel bosco da una coppia di antropologi che lo ha adottato. Prima di quel momento, i suoi unici ricordi sono legati a un’orsa che si è presa cura di lui. Crescendo, Nathan ha cercato di adattarsi alla vita in società, ma a diciott’anni, sentendosi fuori posto, ha scelto di tornare alla natura, l’unico luogo in cui si è sempre sentito davvero a casa. L’incontro con Manuela e Vincenzo, però, gli ha fatto scoprire una nuova prospettiva: non tutti gli esseri umani sono uguali. Alcuni meritano fiducia, con alcuni si può collaborare e, talvolta, da qualcuno ci si può anche lasciar travolgere dall’amore. Almeno, questa è la speranza di Manuela. Dopo quella promessa d’amore silenziosa, scambiata ai piedi delle Cinque Torri alla fine della scorsa stagione, la nostra poliziotta sogna che Nathan le chieda di restare a San Vito, al suo fianco. Ma Nathan è davvero pronto per questo? Forse, prima di legarsi a qualcuno, dovrà fare i conti con il proprio passato: scoprire chi è, quale sia la sua vera storia e come mai, così piccolo, si sia ritrovato da solo nel bosco. Durante l’intervista, l’attore ha condiviso alcuni dettagli sulla nuova stagione e sul suo personaggio, dichiarando: “Il mio personaggio, Nathan, è cresciuto nella natura. Si pensa che sia stato allevato da un'orsa, ed è completamente un outsider. Continua a cercare le sue origini, vivendo questo tormento interiore, e in questa stagione arriva suo padre, Stephen Anderssen. Manuela gli tenderà una mano e gli farà capire che nessuno si salva da solo, aiutandolo a fidarsi del prossimo. Questa serie ha la natura al centro, con scenari incredibili. Anche per noi che lavoriamo sul set è una grande ricompensa poter vivere e lavorare in questi paesaggi mozzafiato, che mi danno la possibilità di concentrarmi”, racconta.