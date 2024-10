Duvan Zapata, stagione finita, il capitano del Torino, 31 anni, ha una tripla lesione al ginocchio

Per il Torino e Duvan Zapata è arrivata una vera e propria mazzata, un momento amaro. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il capitano granata "hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale", informa il Torino. La stagione dell'attaccante colombiano termina qui, "Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l'augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata" il messaggio lanciato dalla società. Zapata era uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter dopo una rotazione innaturale del ginocchio.

E' amato in tutte le piazze dove ha giocato

In Italia la punta, che ora ha 31 anni, ha giocato a Napoli, poi con Udinese e Sampdoria, passando poi all’Atalanta, dove ha avuto problemi fisici, non come questi. Ha una volontà di ferro, un carattere gioviale. Tanto che ha amici in tutte le città dove è andato. Farà leva su queste caratteristiche per recuperare quanto si può. E’ l’ennesimo infortunio grave di questo avvio di stagione, per esempio, i cugini juventini sono alle prese con l’infortunio di Bremer, che resterà fermo almeno altri sei mesi per la rottura dei legamenti al ginoccho.

Sul tema degll infortuni ecco Spalletti:" non si gioca troppo"

Mentre le società soffrono e si discute sullo stress del calcio moderno, arriva il parere del C.T della Nazionale Luciano Spalletti, per lui non si gioca troppo. Afferma che bisogna avere una rosa adeguata e dare spazio ai giovani.