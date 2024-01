È al via il Ces di Las Vegas, tutte le novità nell’attesa fiera dell’elettronica di consumo che inizia il 9 gennaio prossimo

Prepariamoci ad accogliere l’intelligenza artificiale nei computer, ma anche ad usare il Wi-fi 7, e poi tante novità che riguardano l'automotive e la sostenibilità. Sta per aprire i battenti il Consumer Electronic Show di Las Vegas, meglio noto come Ces, ovvero la più importante fiera dell'elettronica di consumo che si svolgerà da martedì 9 a venerdì 12 gennaio prossimi. Una fiera molto attsa dagli amanti della tecnologia che potranno vedere in anteprima alcune delle innovazioni del settore che in breve tempo dovrebbero far parte della vita quotidiana.





L’intelligenza artificiale

La più attesa è sicuramente quella legata all'intelligenza artificiale e l’ambito della sua applicazione. La tendenza è quella di un uso sempre più frequente nel settore dei computer. Ci sono diversi produttori come Amd, Intel e Qualcomm che di fatto hanno già presentato i loro nuovi semiconduttori dotati di funzionalità di IA. Ora è la volta dei produttori di computer dimostrare come poter mettere all'opera questi chip. Sicuramente l’intelligenza artificiale poterà più elaborazione, di conseguenza, la possibilità di eseguire applicazioni avanzate sui dispositivi senza essere sempre connessi a Internet. Sicuramente al Ces vedremo la nuova tastiera dei computer Windows 11, che dalla prossima primavera un nuovo tasto dedicato alla sua IA (chiamato Copilot).





Il Wi-Fi 7, la Tv e la realtà aumentata e virtuale

Quella dell’intelligenza artificiale non è la sola novità attesa alla fiera dell'elettronica di consumo di Las Vegas, infatti verranno presentati diversi nuovi dispositivi, dai computer portatili ai televisori che avranno il supporto del Wi-Fi 7, il nuovo standard di connessione senza fili che promette una maggiore velocità (fino a 46 Gbps) e la possibilità di usare due bande contemporaneamente, trasformando così una singola connessione wireless in un'autostrada a due corsie. Novità sono attese durante l’anno. Altra importante attesa al Consumer Electronic Show di Las Vegas è quella legata al mondo delle Tv. Sempre più interconnesse, e sempre più con colori accesi grazie alla tecnologia microLed, che unisce la qualità dei colori sui pannelli Oled con la luminosità dei sistemi Led. Anche le Tv del futuro avranno processori di intelligenza artificiale, pronti a ottimizzare le impostazioni senza nessun intervento da parte dell’utente. Su tutti, Lg, che ha svelato la nuova serie Signature 2024, che sarà dotata del processor IA Alpha che darà nuova qualità dell'immagine e dell'audio. Attesa al varco anche la concorrenza. Per quanto riguarda la realtà aumentata e virtuale, a Las Vegas ci sono ben 345 espositori con prodotti di questo tipo e, tra le novità potrebbe esserci la discesa in campo a breve di Apple.





I gadget

Tra le novità attese per questa edizione del Ces sicuramente anche i gadget per il controllo del riscaldamento, videocamere, sensori intelligenti. L'adesione dei big al protocollo unico Matter, permette di far comunicare tutti i vari oggetti con qualunque assistente vocale, creando in questo modo un ambiente connesso finalmente privo di limiti.





Le automobili

Non può mancare alla fiera dell’elettronica di consumo, lo spazio dedicato alle automobili. Anche in questo caso dal 9 al 12 gennaio prossimi saranno presentate diverse novità. Bmw, Mercedes-Benz, Honda, Kia e Hyundai portano al Ces i loro nuovi modelli sempre più tecnologici. Sono attese novitàà anche da marchi come Aston Martin e Porsche che integreranno nella nuova piattaforma Apple CarPlay, un iPhone collegato che potrà contare su schermi più ampi e interattivi e dove si potranno monitorare dati come la velocità, il carburante e la temperatura.





L’energia pulita

La tecnologia consuma energia e allora, al Consumer Electronic Show di Las Vegas non può mancare il settore dove si mostrano le tecnologie per l'energia pulita, confezionate sotto forma di hardware di consumo. Negli Usa stanno diventando diffusi, ad esempio, i kit di pannelli solari fino ad ora destinati agli utenti dei camper che non necessitano di un installatore.