E' fatta per l'olandese Denzel Dumfries all'Inter. A Napoli si tratta ancora per il rinnovo di Lorenzo Insigne

E' atteso a Milano, nelle prossime ore, Denzel Dumfries, esterno del Psv Eindhoven, classe 1996. La trattativa per portarlo all’Inter è praticamente chiusa per totali 16 milioni di euro agli olandesi , compresi bonus. Dopo Edwin Dzeko preso dalla Roma, quindi, secondo rinforzo per il nuovo allenatore Simone Inzaghi. E, secondo i ben informati, il mercato dei lombardi non dovrebbe finire qui , anche perchè la società nerazzurra sta investendo i soldi della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. L'annuncio del trasferimento del belga è atteso a breve.





La Roma vuole Abraham

A Roma si continua a insistere con il Chelsea per portare nella capitale l'attaccante Tammy Abraham, prima scelta del tecnico Josè Mourinho per sostituire Dzeko. Il diretto sportivo giallorosso, Tiago Pinto, è in missione, a Londra, per convincere Roman Abramovich ad accettare l'offerta dei Friedkin. Le parti sarebbero vicine a un accordo che prevederebbe un'operazione complessiva sui 45 milioni di euro , ma il giocatore è finito nel mirino del Tottenham, che avrebbe rilanciato per prenderlo.







Il mercato degli altri