E' morto Paolo Villaggio, l'attore aveva 84 anni

Redazione Web

03 luglio 2017, ore 07:54
agg. 04 luglio 2017, ore 09:28

Da alcuni giorni era ricoverato al Policlinico Gemelli

E' morto a 84 anni a Roma Paolo Villaggio, attore che ha segnato la televisione e il cinema per i suoi personaggi comici e grotteschi, come il professor Kranz e il ragionier Ugo Fantozzi. Da alcuni giorni era ricoverato al Policlinico Gemelli. La figlia Elisabetta su Facebook: "Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare"
Genovese purosangue, è stato scrittore, autore e istrione, protagonista di una stagione storica dell'intrattenimento, tra grande schermo, radio e tv. Ha dato il volto a mille personaggi entrati nell'immaginario collettivo, primo fra tutti il ragionier Ugo Fantozzi.

