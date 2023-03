"E' senza umanità". Lo scrive il giudice sul giovane che a Milano ha travolto e ucciso un uomo su un monopattino

Tre notti fa a Milano ha travolto e ucciso un uomo di 30 anni che procedeva su un monopattino. Dopo l’incidente non ha prestato soccorso ed è scappato. Guidava senza patente, sotto l’effetto di alcool e stupefacenti. Giuseppe D’Amico ha 29 anni, resta in carcere con l’accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di stupefacenti. In passato la patente gli era già stata tolta, ma lui ha continuato a guidare, senza essere nelle condizioni. Nell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, ha ammesso le sue responsabilità. Ma senza mostrare grandi segni di pentimento.





"E' SENZA UMANITA'"

Per questo il GIP ha convalidato il fermo di Giuseppe D’Amico. Nell’ordinanza il giudice ha scritto: “ L'indagato ha ampiamente mostrato di non essere in grado di rispettare alcuna prescrizione e regola di civile convivenza, oltre che giuridica e, prima ancora, di banale umanità. Il giovane si è posto alla guida in stato di intossicazione dovuto al pregresso consumo di cocaina e bevande alcoliche e, peraltro, senza essere munito della patente per essergli stata revocata con decreto del Prefetto di Milano. Inoltre dopo l’incidente non mostrando alcuna resipiscenza per la propria condotta si è dato alla fuga, contando sul fatto che un'amica che era in auto con lui si sarebbe attribuita la responsabilità di quanto accaduto". L’incidente è avvenuto a Milano, all’incrocio tra via Famagosta e via Beldiletto.