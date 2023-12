E' ufficiale, Zlatan Ibrahimovic torna al Milan da dirigente, sarà senior management

UN ALTRO RITORNO

Corsi e ricorsi della storia. Nel 2019 Zlatan Ibrahimovic venne chiamato al capezzale del Milan dopo una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Allora era un giocatore e il suo contributo tecnico fu decisivo per la resurrezione della squadra, che culminò con la conquista dello scudetto un anno e mezzo più tardi. Ora lo svedese torna da dirigente, curiosamente dopo un altro rovescio a Bergamo. Alla squadra serve una figura che possa fare da punto di riferimento per i giocatori in questo momento di difficoltà. Certo, Ibra porterà carisma ed esperienza, ma stavolta potrà agire solo fuori dal campo.

UN RITORNO A CASA

Dopo l’ufficializzazione della notizia Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: “Questa non è una decisione che prendo alla leggera: è molto importante e personale per me e la mia famiglia. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera al di fuori del calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e AC Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo. Non vedo l'ora di contribuire alle attività di investimento delle loro proprietà nei settori sport, media e intrattenimento. Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine”.