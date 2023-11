È uscito RUSH! (ARE U COMING?), la riedizione dell’album dei Måneskin con cinque brani inediti: ecco come suona

I Måneskin non si fermano. A dieci mesi dall’uscita di “RUSH!”, il terzo album della band romana arrivato primo in classifica in 15 Paesi, è disponibile ovunque “RUSH! (ARE U COMING?)”, la riedizione del disco con cinque nuove tracce: “Honey (Are U Coming?)”, “Valentine”, “Off My Face”, “The Driver” e “Trastevere”.

MANESKIN, CINQUE NUOVI BRANI NEL NUOVO ALBUM

“Honey (Are U Coming?)”, uscito a inizio settembre, apre la nuova versione del disco: anticipato da una diretta sui loro canali social, il singolo era stato presentato sul palco degli MTV VMA 2023 al Prudential Center di Newark, dove hanno trionfato come Best Rock. Segue “Valentine”, che insieme a “Timezone”, “If Not For You” e “The Loneliest” rinforza la quota ballad del progetto. “It’s harder to bleed when you’re gone”, canta Damiano nel videoclip in bianco e nero che accompagna la canzone. Lo stesso tema è al centro di “Off My Face”, confezionato però in tutt’altra melodia: a tratti sembra di sentire “I Need You Tonight” degli INXS (già campionata da Dua Lipa in “Break My Heart”), con echi che rimandano alle composizioni dei Franz Ferdinand. Molti hanno invece trovato reminiscenze con i primi Muse in “The Driver”, che con un cambio di ritmo a un minuto dall’inizio mescola lo stile americanizzato dei Måneskin a sonorità british. Per i fan del gruppo, il quinto singolo non è una novità: si chiama “Trastevere”, già eseguita da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas nel 2022 al Circo Massimo, davanti a un pubblico di 70mila persone. Nel titolo l’omaggio al quartiere romano in cui i quattro sono cresciuti, mentre nel sound si riavvicinano ai Måneskin di “Teatro d’Ira – Vol I”, l’album del 2021 contente la “Zitti E Buoni” che gli ha aperto le porte del mondo: a differenza delle altre quattro, infatti, il brano, interamente in inglese, è stato scritto solamente dalla band romana.